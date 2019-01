Praça da Matriz fica praticamente vazia durante solenidades de posse

10

Isabella Sander

O dia quente pós-Réveillon esvaziou a presença da população nas ruas e nas cerimônias de posse e transmissão de cargo do governo do Estado. Durante os eventos realizados à tarde na Assembleia Legislativa (AL) e no Palácio Piratini, a Praça da Matriz, localizada em frente a ambos os prédios, ficou praticamente vazia.

Mesmo no Anfiteatro Dante Barone, disponibilizado a cidadãos que quisessem acompanhar a posse na AL, grande parte dos assentos ficou vaga – a lotação, durante o discurso do governador Eduardo Leite, foi de cerca de 50 pessoas. Ao final da cerimônia de transmissão de cargo no Piratini, o novo governador não acenou da sacada do palácio para o público, como previa, pois não havia público presente.

A cerimônia de posse na AL ocorreu às 16h, em sessão solene com galerias lotadas no Plenário 20 de Setembro. A banda da Brigada Militar entoou canções e houve presença de autoridades como o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Fora do plenário, entretanto, havia poucos apoiadores – nas cercanias do prédio não havia, por exemplo, ônibus de excursão de outros lugares do Estado. O Teatro Dante Barone, que possui 557 cadeiras, contou com em torno de 50 pessoas sentadas acompanhando o evento, muitas delas servidoras da Casa. Não houve protestos, tampouco manifestações de apoio a Leite.

Já no Palácio Piratini, o cenário foi diferente: o Salão Negrinho do Pastoreio, onde foi realizada a cerimônia de transmissão de cargo às 17h, estava completamente lotado. Se sobressaíram os aplausos ao ex-governador José Ivo Sartori, especialmente durante sua saída do Palácio Piratini. Sartori acenou para seus apoiadores antes de entrar em um carro junto à sua esposa, Maria Helena Sartori.

Entre uma cerimônia e outra, o até 31 de dezembro presidente da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul, José Luis Barbosa Gonçalves, parecia reflexivo, encostado no prédio da AL. À reportagem, disse que foi ao local principalmente para se despedir do governo Sartori. “Foi uma gestão exemplar, um modelo para todos, que fez o que precisava ser feito, mesmo sofrendo muitas críticas. Ter a oportunidade de participar desta gestão foi edificante e sempre serei grato por isso”, ressalta.

Apesar do apoio ao ex-governador, Gonçalves, considera “parte do jogo” a troca de gestão e acredita que Leite fará um bom governo. “A linha de gestão será mantida e será demonstrado que o atraso no pagamento dos salários, por exemplo, não era um ato de má fé”, observa. O ex-presidente da fundação avalia que o novo governador já teve uma boa experiência como prefeito de Pelotas e que a trará para o governo do Estado, tal qual fez Sartori, ex-prefeito de Caxias do Sul.

O jornalista pelotense Carlos Eduardo Jorge Inácio aproveitou sua ida a Porto Alegre a trabalho para acompanhar a posse de Leite na AL. “Ele fez muita coisa boa para a nossa cidade, então resolvi acompanhar. Tenho a esperança de que ele traga muitos avanços para o Rio Grande do Sul, apesar das dificuldades financeiras”, relata.

Entre as melhorias que o novo governador levou a Pelotas, Inácio cita o investimento na cultura do município. “Pelotas é uma cidade com muitos prédios históricos e muitos festivais. Temos um festival de música que acontece anualmente, além de eventos conhecidos nacionalmente, como a Feira Nacional do Doce (Fenadoce). A falta de recursos dificulta, mas, mesmo com pouco dinheiro, ele fez muita coisa na cultura e melhorou o turismo da cidade”, analisa. Para o jornalista, a experiência no investimento em cultura será aproveitada por Leite, agora em nível estadual.