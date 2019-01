Eduardo Leite toma posse e anuncia decretos para conter despesas

10

663631

2019-01-01 19:04:00

Patrícia Comunello

O novo governador do Rio Grande do Sul empossado na tarde desta terça-feira (1º), Eduardo Leite (PSDB) pregou um trabalho conjunto, convocando os gaúchos, e anunciou a primeiras medidas. Leite disse que, em reunião com secretários, na manhã desta quarta-feira (2) vai assinar "vários decretos emergenciais" para controle e redução de despesa de custeio.

"Será um choque inicial emergencial. As ações mais completas só virão depois de medidas estruturantes", avisou o governador, que recebeu, depois do ato de posse na Assembleia Legislativa, o cargo do agora antecessor José Ivo Sartori (MDB).

No Palácio Piratini, foi empossada a maior parte dos secretários. Reunião com a equipe está marcada para as 8h desta quarta quando Leite deve reprisar as prioridades e a condução do governo, baseadas no que marcou a sua campanha ao Piratini.

Ao mesmo tempo em que listou a situação de endividamento do Estado dizendo que a dívida pública é de quase R$ 100 bilhões, o governador garantiu que não vai governar apenas de olho no caixa do governo. "Não vamos ignorar a realidade, mas não vamos nos render a ela", preveniu.

O discurso combinou um diagnóstico das dificuldades do Estado em superar com o das mudanças que o mundo está sofrendo. "Precisamos mudar com ele e acompanhar a velocidade das mudanças", acenou o governador, pregando valores ligados à economia colaborativa e rompimento "com velhos modelos". "O novo momento exige novas formas de unir. Ou damos voz a esse novo futuro ou ficamos dando voz ao passado."

Dando o tom do que deve marcar a sua postura na gestão, Leite diz que quer levar adiante "uma nova equação política, que se pauta pelo resultado e não pelo processo". Para isso, a linha será perseguir consensos, evitando o que gera apenas disputa. "Chega de criar raízes na discórdia quando podemos fazer da convergência a alavanca de desenvolvimento", esclareceu o governador recém-empossado. Também reforçou que vai buscar a união de todos os segmentos, sejam públicos como na esfera da sociedade.

O tucano reprisou discursos que estavam na campanha a todo momento, como evitar ser identificado por lados - esquerda ou direita. "Quero construir vitórias coletivas e não derrotas individuais", resumiu para deixar ainda mais claro que não quer ser apenas governador e que, para ele, a vitória nas urnas sacramentou um contrato com o povo.

"Não existe esforço que seja só de alguns, quando todos compartilham do mesmo território", pontuou. No fim do discurso, Leite voltaria a este tema ao lembrar das palavras que pronunciou em seu primeiro programa eleitoral. "Não quero que acreditem apenas na minha capacidade de fazer mudança. Quero que cada gaúcho acredite na sua capacidade e na nossa capacidade de fazermos juntos. Quem faz o governo ser grande nunca é o governo, mas a nossa gente. Quando a gente quer a gente faz."

A visão de Leite deve ser marcada por uma ênfase à ideia de recuperar a relação do estado de prestador de serviços públicos. Por isso, os servidores do Executivo ganharam citação específica quando o eleito disse que será "um servidor público". "Prometo agir para que se sintam (servidores) recompensados por terem escolhido a carreira."

Na política de intercâmbio com a Assembleia, o governador aproveitou para agradecer a prorrogação das alíquotas de ICMS. A aprovação, há duas semanas, testou o poder de diálogo de Leite - que sentou com o PT e teve apoio de toda a bancada - e de formação de base, que garante, pelo número de votos, aprovar até mudança na Constituição.

E o poder de voto na AL será decisivo para fazer passar várias medidas, como alterações para permitir privatizações. O governador já manifestou que quer retirar a exigência de plebiscito para venda de ativos.

Leite assina termo de recebimento do cargo no Palácio Piratini. Foto: Karine Viana/Divulgação

No Palácio Piratini, Leite discursou após receber o cargo do agora ex-governador José Ivo Sartori que "precisa a Deus" pela missão que traz desde jovem na política. Também citou a aprovação de 90% dos eleitores em Pelotas e lembrou da Metade Sul, região mas pobre. Embalado pela valorização da sua terra, Leite ainda citou que o Salão Negrinho do Pastoreio, no Piratini e onde recebeu o cargo, é inspirado na obra do escritor pelotense João Simões Lopes Neto.

Também disse que vai seguir o que foi bem feito no governo Sartori. "Nossas divergências não me impedem de admirar o seu caráter e sua postura", declarou o agora governador ao antecessor.