2018-12-30 19:13:57

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestações na Granja do Torto

Brasilia se preparar os eventos da posse, com ensaio de guarda do Palácio do Planalto CARL DE SOUZA/AFP/JC

Agência Brasil

Apoiadores do presidente eleito, Jair Bolsonaro, já estão se reunindo em Brasília para a cerimônia da posse, nesta terça-feira (1º). Vários deles estiveram na manhã deste domingo (30) em frente à residência oficial da Granja do Torto, onde está Bolsonaro e sua família. Eles manifestaram apoio ao presidente eleito com faixas, buzinas e orações.

O policial militar José Carlos de Assis viajou mais de 1,1 mil quilômetros de Juiz de Fora, Minas Gerais, até a capital federal, acompanhado de dois irmãos e um sobrinho. Eles chegaram na última quinta-feira (28) para participar da posse de Bolsonaro. "Já começamos a acreditar nele quando ele se candidatou. É um cara honesto e sincero, sentimos sinceridade no que ele fala, na fé que ele tem em Deus, na fé que vamos mudar esse país. Estamos acompanhando essa esperança", disse.

O empresário Dionísio Magnus Justo veio de mais longe com a família, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A viagem de dois dias, de 2,2 mil quilômetros, foi feita em um motorhome. Acampados desde esse sábado (29) no Albergue da Juventude, Justo assistiu uma palestra de Bolsonaro em 2016 e, desde então, acompanha sua trajetória.

?Temos a expectativa de mudança no país, parar a corrupção e termos mais segurança. A gente espera um Brasil melhor, é o que o Bolsonaro está colocando e precisamos dessa mudança?, disse. Pela primeira vez em Brasília, para a posse, a família trouxe uma bandeira do Brasil de 3 metros e pretendem chegar cedo à Praça dos Três Poderes, para pegar um bom lugar em frente ao Parlatório, onde Bolsonaro fará seu primeiro pronunciamento à nação como presidente.

De Brasília, um grupo de pessoas da Igreja Núcleo da Fé orou pedindo proteção a Bolsonaro e por menos divisão e mais unidade no país, após a campanha eleitoral polarizada que os brasileiros vivenciaram. O pastor Wilbert Batista, que liderou o grupo, disse que é importante orar pelas autoridades constituídas. "A gente que mora aqui, temos um privilegio e uma responsabilidade, então sentimos a necessidade de orar por esse momento importante do país, se fazer presente. Viemos sem viés político, mas orando por nossa nação e pelo nosso presidente."