Time completo: quem vai ocupar as 22 secretarias do governo Eduardo Leite

Patrícia Comunello

O futuro governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fechou a equipe de primeiro escalão com 22 postos. Os últimos cinco nomes foram anunciados nessa sexta-feira (28), na sede da transição, no Centro de Treinamento da Procergs, na zona sul de Porto Alegre, completando o elenco do secretariado. Foram conhecidos os futuros ocupantes das pastas de Educação, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Trabalho, Obras e Articulação e Apoio aos Municípios.

O vice-governador eleito, Ranolfo Vieira Júnior, acumulará a Administração Penitenciária com a pasta da Segurança. Com o time completo, também fica definida a distribuição de pastas entre os partidos da base de apoio ao tucano, que toma posse na terça-feira, primeiro dia de 2019.

Dirceu Franciscon (PTB) assumirá o Desenvolvimento Econômico e Turismo, Regina Becker, também do PTB (ex-Rede), será secretária do Trabalho, José Stédile (PSB) ocupará a pasta de Obras, Faisal Karam será secretário de Educação, e Rodrigo Lorenzoni, do DEM e filho do futuro chefe da Casa Civil do Governo Jair Bolsonato, Onyx Lorenzoni, assumirá a Articulação e Apoio a Municípios.

Confira os escolhidos por Leite e a pasta de cada um:

1. Administração Penitenciária: Ranolfo Vieira Júnior

2. Agricultura: Covatti Filho (PP)

3. Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com a de Infraestrutura: Artur Lemos (PSDB)

4. Articulação e Apoio a Municípios: Rodrigo Lorenzoni (DEM)

5. Casa Civil: Otomar Vivian (PP)

6. Comunicação: Tânia Moreira (PSDB)

7. Cultura: Beatriz Araujo

8. Desenvolvimento Econômico e Turismo: Dirceu Franciscon (PTB)

9. Educação: Faisal Karam (PSDB)

10. Esportes e Lazer: João Derly (Rede)

11. Fazenda: Marco Aurélio Santos Cardoso

12. Governança e Gestão Estratégica: Cláudio Gastal (PPS)

13. Inovação, Ciência e Tecnologia: Luís da Cunha Lamb

14. Justiça, Cidadania e Direitos Humanos: Catarina Paladini (PR)

15. Obras: José Stédile (PSB)

16. Planejamento: Leany Lemos (PSB)

17. Procuradoria-Geral do Estado: Eduardo Cunha da Costa

18. Relações Federativas e Internacionais: Ana Amélia Lemos (PP)

19. Saúde:Arita Bergmann (PSDB)

20. Segurança: Ranolfo Vieira Júnior

21. Trabalho e Assistência Social: Regina Becker(PTB)

22. Transportes: Juvir Costella (MDB)