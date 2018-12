Eduardo Leite e Delegado Ranolfo assumem governo nesta terça-feira

10

663479

2018-12-31 01:00:00

Esta terça-feira será marcada, no Estado, pela posse do governador eleito Eduardo Leite (PSDB) e seu vice, Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PTB), que se inicia às 16h na Assembleia Legislativa e segue com a cerimônia de transmissão de cargo, às 17h, no Palácio Piratini.

A Sessão Solene de Compromisso Constitucional e Posse, nome oficial do ato, está prevista no artigo 53 da Constituição Estadual e é atribuição exclusiva do Parlamento gaúcho. Já a transmissão conta com a participação do atual governador José Ivo Sartori (MDB) e do vice José Paulo Cairoli (PSD).

Na Assembleia, a sessão no Plenário 20 de setembro se inicia às 16h. Em seguida, o presidente do parlamento, deputado Marlon Santos (PDT), interrompe os trabalhos e, junto dos líderes de bancadas e partidos, segue ao Gabinete da Presidência. Todos acompanham Leite e Ranolfo até o plenário.

Com a retomada da sessão, o governador eleito proferirá o Compromisso Constitucional. Em seguida, o deputado Edson Brum (MDB), 1º secretário da Mesa Diretora, procederá à leitura do Termo de Posse. O mesmo procedimento ocorre com o vice-governador eleito. Por fim, Marlon Santos e Eduardo Leite fazem seus discursos.

No início da cerimônia, a banda da Brigada Militar interpretará o Hino Nacional. Ao final, ela interpreta o Hino Rio-Grandense. O acesso do público em geral e dos convidados se dará pela esplanada do Palácio Farroupilha, por ordem de chegada. Uma vez atingida a lotação, as demais pessoas serão encaminhadas ao Teatro Dante Barone, onde a cerimônia será transmitida por telões.

Após o encerramento, o presidente Marlon acompanha o governador e o vice até a saída principal do Parlamento. Ali eles serão aguardados pelos chefes da Casa Militar e do Cerimonial do Palácio Piratini, que os acompanharão até a sede do Executivo, onde será realizada, às 17h, a transmissão do cargo. No Salão Negrinho do Pastoreio, José Ivo Sartori e Eduardo Leite assinam a ata de transmissão dos cargos. Na sequência, Leite e Ranolfo assinam a ata de assunção.

A sessão da Assembleia Legislativa será transmitida ao vivo pela TV AL, em cadeia com a TVE; pela Rádio AL; e pelo Facebook. A cerimônia de transmissão de cargo será transmitida pelo Facebook do governo estadual e pela Rádio Piratini.

Leia mais: