Comandante Nádia assume pasta de Desenvolvimento Social e Esporte

10

663348

2018-12-28 01:00:00

Lívia Araújo

O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (27), a vereadora e tenente-coronel da reserva da Brigada Militar (BM), Nádia Gerhard (MDB), conhecida como Comandante Nádia, como nova secretária de Desenvolvimento Social e Esporte do Município (Smdse). A posse ocorrerá na segunda semana de janeiro próximo.

As discussões para que Nádia assumisse a pasta tiveram início há 15 dias, segundo a prefeitura. Na sexta-feira passada, houve o acordo com Luiz Fernando Záchia, presidente municipal do MDB, quando a sigla decidiu, depois de votação interna, integrar a base do governo municipal.

Nádia assume o posto deixado nesta quinta-feira por Denise Russo, que exercia interinamente o cargo desde que a ex-secretária Maria de Fátima Záchia Paludo pediu demissão, em outubro do ano passado.

Ao Jornal do Comércio, Nádia se disse "muito honrada e feliz com o convite". "É uma secretaria bem interessante e muito complexa. Desde ontem estou visitando as várias diretorias, para conhecer a estrutura, o que foi feito até agora e quais são os novos desafios", disse. A parlamentar crê que sua experiência de 27 anos na BM, em prevenção primária, contribuirá para o trabalho.

A vereadora não precisou quanto tempo ficará à frente da pasta: se quiser se candidatar a um cargo nas próximas eleições municipais, ela precisará necessariamente se desvincular em abril de 2020. "É uma decisão que vamos tomar ao longo do tempo. Agora não estou nem preocupada com eleição", afirmou.

A Smdse é responsável pelas áreas de inclusão de pessoas com deficiência; direitos humanos, trabalho, emprego e renda; promoção do esporte, recreação e lazer, além de administrar a Fundação de Assistência e Cidadania (Fasc) e o Departamento Municipal de Habitação (Demhab).

Nádia Gerhard nasceu em Porto Alegre. É formada em Letras, com especialização em psicologia escolar pela Pucrs. Ingressou na BM em 1989, onde atuou por 27 anos. Em 2007, como Major, foi a primeira mulher designada para comandar um batalhão de polícia militar no Estado, assumindo o 40º BPM, sediado em Estrela. Em 2012 implementou e coordenou a Patrulha Maria da Penha, projeto que visava a proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Em 2016 foi eleita para seu primeiro mandato na Câmara, onde atualmente preside a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh).