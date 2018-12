Eduardo Leite anuncia recriação da secretaria de Cultura e terceira mulher em seu governo

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou neste sábado (15) a recriação da Secretaria Estadual da Cultura e a indicação da terceira mulher no primeiro escalão de seu futuro governo. Falando de Pelotas e em seu perfil no Facebook, Leite fez um vídeo live (ao vivo) para revelar que a produtora cultural Beatriz Araujo será a titular da Secretaria da Cultura.

Bia (como é conhecida) foi secretária de Cultura de Pelotas e trabalhou na produção da Bienal do Mercosul e diversos projetos de restauração de prédios históricos em Pelotas, de museus estaduais e do resgate da memória de nomes da literatura gaúcha.

Já foram confirmadas no governo a secretária de Planejamento, Leany Lemos, e a de Comunicação, Tânia Moreira . "Tenho orgulho de ter elegido a primeira mulher para governar Pelotas e de escolher mais uma mulher para ocupar secretarias. Podem ter certeza que as mulheres terão papel importantíssimo no governo", afirmou, deixando no ar que pode ter mais escolhas femininas e chamando a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, para o vídeo. A prefeita falou sobre a capacidade de trabalho de Bia e resumiu: "Se tem uma coisa difícil de resolver, chama a Bia".

"A cultura precisa de uma atenção muito especial devido à tradição, respeito a quem atua na área e pelos reflexos na economia nas regiões", justificou Leite, ao dizer que voltaria a separar o braço de esportes e lazer. No governo de José Ivo Sartori (MDB), os segmentos estavam todos na mesma pasta. "Esporte e lazer será outra pasta."

O futuro governador fez rasgados elogios à escolhida, que também estava no live, que teve como cenário o largo do Mercado Público de Pelotas. Bia dirigiu a Fundação de Cultura pelotense e dirigiu o Theatro Sete de Abril que é um dos mais antigos do País. "É alguém que tem conhecimento e é reconhecida pela área", completou o futuro governador.

"Estou super feliz e muito entusiasmada. O Estado não pode prescindir de uma secretaria dessa relevância para a economia gaúcha", ressaltou Bia, antecipando que pretende trabalhar com instrumentos de apoio que alcancem todos os municípios.

A escolhida lembrou ainda que o futuro governador anuncia a recriação da pasta mesmo sem ter sido ainda buscado pelo setor. "Isso demonstra o apoio inequívoco que vai dar à cultura. Tô muito feliz e emocionada de fazer este trabalho."

Mesmo admitindo as dificuldades das finanças, Leite diz que a cultura terá papel importante no seu governo.