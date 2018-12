Reunião com Bolsonaro tratou de assuntos da segurança, diz comandante

Após reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais do Brasil, Marcos Antônio Nunes, do Distrito Federal, afirmou que foram debatidas questões relacionadas à segurança, inclusive sobre a intervenção em Roraima.

"Conversamos sobre várias pautas da segurança pública que são importantes para as corporações, principalmente para a sociedade", afirmou. Nunes disse que, em momento oportuno, o conselho irá conversar com o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Sobre a intervenção em Roraima, ele afirmou que Bolsonaro demonstrou interesse em resolver a situação.

A reunião durou aproximadamente uma hora e reuniu 15 comandantes gerais na manhã desta terça-feira (11). "Viemos confirmar o apoio que as corporações sempre deram ao presidente, continuaremos juntos com o presidente Bolsonaro", disse.

Segundo o representante dos comandantes, a redução de homicídio é uma das pautas mais importantes a serem debatidas. Na reunião também estavam presentes o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, e o futuro ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz.