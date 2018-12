ARI presta homenagem para 11 jornalistas gaúchos

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) entregou ontem à noite a Medalha Alberto André para 11 jornalistas gaúchos. A homenagem, criada no ano passado para destacar profissionais que contribuíram para a imprensa no Rio Grande do Sul, ocorreu no Salão Nobre da associação, no Centro de Porto Alegre. Escolhidos pela diretoria executiva e conselho deliberativo da ARI, receberam a distinção: Ruy Carlos Ostermann, Alice Bastos Neves, Adriana Irion, Renato Panatieri, Carla Seabra, Luiz Artur Ferrareto, Carlos Rodrigues, Ana Cássia Hennrich, Wilson Rosa, Felipe Vieira e João Egydio Gamboa, que lembrou a trajetória de décadas no jornalismo. O presidente da ARI, Luiz Adolfo Lino de Souza, destacou a importância do trabalho dos jornalistas nos tempos atuais, observando a importância de uma imprensa livre para a democracia, e o papel da ARI, que está completando 83 anos.