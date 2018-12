Leite anuncia mais três secretários para governo no Rio Grande do Sul

Bruna Fernanda Suptitz

Aos poucos o futuro governo de Eduardo Leite (PSDB), eleito para ocupar o Palácio Piratini a partir de janeiro de 2019, ganha forma. Nesta segunda-feira (10), Leite anunciou mais três nomes do futuro secretariado.

São eles Leany Lemos, que é funcionária de carreira do Senado e assumirá como secretária de Planejamento, Tânia Moreira, que atuou na campanha de Leite para a pasta da Comunicação - ela já havia chefiado a área na gestão de Nelson Marchezan Júnior em Porto Alegre, e Eduardo Cunha da Costa, que ocupará o posto de procurador-geral do Estado e é procurador de carreira do quadro estadual.

Há grande expectativa para os escolhidos para as pastas da Segurança Pública, Educação e Saúde. O vice-governador eleito, delegado Ranolfo Vieira Júnior, estava ao lado de Leite no anúncio na sede da transição, que fica no Centro de Treinamento da Procergs, na zona sul de Porto Alegre.