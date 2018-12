Editora lança tese de mestrado de Marielle Franco

No Encontro Nacional de Mulheres Negras, a Editora N-1 lança no sábado, às 19h, nas escadarias do viaduto da Borges de Medeiros, em Porto Alegre, o livro "UPP - Redução da favela a três letras: uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro". A obra, organizada por Lia de Mattos Rocha, traz a dissertação de mestrado da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), defendida na Universidade Federal Fluminense. Ela foi assassinada em março de 2018 no Rio, em um caso ainda sem solução.