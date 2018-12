Direitos Humanos ficará com assessora de Magno Malta

Damares é advogada e, atualmente, está lotada como assessora no gabinete do senador Magno Malta (PR-ES). O parlamentar capixaba é amigo de Bolsonaro e chegou a ser cotado para o Ministério da Cidadania, mas a ideia foi abandonada após críticas de apoiadores.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), escolheu Damares Alves para o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos. A pasta vai abrigar a Fundação Nacional do Índio (Funai), que, hoje, está na Justiça. Trata-se da segunda mulher indicada para o primeiro escalão do próximo governo. Além de Damares, Bolsonaro confirmou a deputada Tereza Cristina (DEM-MS) para o Ministério da Agricultura.

Histórico me qualifica para cuidar da Funai, diz futura ministra

O ministro da transição de governo, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), anunciou, nesta quinta-feira, que a Fundação Nacional dos Índios (Funai) vai ser integrada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A advogada e pastora evangélica Damares Alves será responsável pela pasta.

"A minha história de luta com os povos indígenas me qualifica para estar cuidando também da Funai. Funai não é problema; o presidente só estava esperando o melhor lugar para colocar a Funai, e nós entendemos que é o Ministério dos Direitos Humanos, porque índio é gente, e o índio precisa ser visto de uma forma como um todo. Índio não é só terra, índio também é gente", disse Damares. Ela assessorou a CPI da Funai em 1991 e tem uma filha índia.

Declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), nos últimos dias, comparando a permanência de índios em reservas a animais em zoológicos, e o impasse para decidir o destino da Funai provocaram reação de representantes dos povos indígenas. Nesta quinta-feira, um grupo de índios foi até o centro de transição para entregar um documento ao presidente eleito pedindo que mantenha a Funai na estrutura do Ministério da Justiça. Segundo o porta-voz do grupo, Kretã Kayangang, a Justiça é a única pasta preparada para ficar com a Funai. "Nenhum ministério está preparado para lidar com conflitos fundiários, o único é o da Justiça", declarou.

A futura ministra disse que é preciso conversar muito sobre a demarcação de terras indígenas. O assunto já foi alvo de críticas de Bolsonaro, que prometeu não demarcar mais "nenhum centímetro" de terra indígena caso fosse eleito.

"Acredito que quando o presidente falou, ele tinha informações muito importantes para falar isso. Ele tinha embasamento. Eu, particularmente, questiono algumas áreas indígenas, mas vamos discutir, e sempre integrados com outros ministérios; não vai ser uma decisão só dos Direitos Humanos", declarou Damares.