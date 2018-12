Tarciso Flecha Negra morre aos 67 anos

Corpo de Tarciso foi velado no plenário da Câmara de Porto Alegre com a presença de torncedores e colegas que homenagearam LEONARDO CONTURSI/CMPA/JC

Diego Nuñez

Os corredores da Câmara Municipal de Porto Alegre não ecoavam discursos parlamentares inflamados, como costumeiramente acontece nas quartas-feiras. Pelo contrário: pairava o silêncio no Plenário Otávio Rocha, onde era velado o corpo de José Tarciso de Souza, o vereador Tarciso Flecha Negra (PSD), ex-jogador multicampeão com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e legislador em seu terceiro mandato na Capital, que faleceu na madrugada de quarta-feira, aos 67 anos, vítima de um tumor ósseo.

A morte de Tarciso surpreendeu até mesmo pessoas próximas. "Há 15 dias, ele estava sentado conosco. A gente notava que ele estava mais magro, mas me disse que era um problema com diabetes", relatou o vereador Reginaldo Pujol (DEM). Eleito pela primeira vez em 1972, Pujol teve uma aproximação natural com Tarciso - os dois se alternaram, nos últimos anos, na presidência e vice da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (Cece), que atualmente era liderada por Tarciso.

"Nós, da política, temos um certo preconceito com jornalistas, jogadores de futebol que, de repente, fazem uma enorme votação e tomam lugar de excelentes parlamentares. Quando o Tarciso chegou aqui, foi assim. Mas ele foi muito eficiente, soube ser humilde, aprender aos poucos e acabou fazendo um belo trabalho, sempre coerente na sua visão de proteger a juventude", comentou Pujol, que na chegada de Tarciso ao Grêmio, já era conselheiro do clube.

O esporte como uma oportunidade de futuro para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e uma pessoa de bom coração foram as principais características destacadas pelos companheiros de plenário. Colega no Grêmio, na Câmara e na Comissão de Educação, Cassiá Carpes (PP), muito emocionado, elogiou um "trabalho social muito importante nas comunidades. Por ser negro, representava uma camada da sociedade. Pela SUA humildade, conseguia penetrar nas camadas sociais mais baixas".

Em meio às 11 coroas de flores e muitas pessoas que encheram o palco do Legislativo de preto e tricolor, estava o prefeito em exercício Gustavo Paim (PP), para quem Tarciso "sempre foi uma pessoa espetacular no trato, no relacionamento, na conversa. Sempre que tinha alguma divergência, falava com a maior tranquilidade. Uma pessoa que tu podia confiar".

A maioria dos vereadores esteve presente em algum momento da cerimônia, prestigiada por ex-jogadores do Grêmio como os campeões do mundo Mazarópi, Paulo Roberto, Carlos Miguel e Anchieta, além de figuras como o ex-prefeito José Fogaça (MDB), o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Francisco Neveletto. Também ex-jogador e companheiro de partido do vereador, o deputado federal reeleito Danrlei de Deus (PSD) saudou a "luta para tirar criança das ruas, das drogas e dar oportunidade a elas pelo esporte. É o mesmo foco que tenho, e muito dessa visão vem de um trabalho que ele já tinha começado a fazer. O Tarciso mostrou qual o caminho que esportista devem tomar na vida pública".

Ao final da cerimônia, uma das torcidas do Grêmio, a Geral, entoou um canto tradicional para momentos de luto. Diz a melodia: "tu não os vê, tu não os toca, mas estão presentes; vários momentos inesquecíveis me vêm à mente; Por isso, Grêmio, um campeonato somente peço; Para os gremistas que lá do céu cantam comigo".