Eduardo Leite anuncia nome para Casa Civil do futuro governo

Marcus Meneghetti

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou o segundo nome do seu futuro governo. O ex-presidente do Instituto de Previdência do Estado (Ipergs) e integrante do PP Otomar Vivian será o secretário-chefe da Casa Civil do futuro governo.

Leite oficializou a escolha de Vivian em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (5) na sede estadual do PSDB em Porto Alegre. O futuro secretario já deve entrar em campo nas negociações com a Assembleia Legislativa para a aprovação do projeto de lei que mantém as atuais alíquotas do ICMS, que aumentaram em 2016.

Vivian disse que foi crucial para aceitar o convite o perfil de diálogo do futuro governador e que neste aspecto os dois têm muita proximidade. O ex-presidente do Ipergs teve uma atuação decisiva em 2018 justamente no principal cargo do instituto ao obter apoio e quase consenso para a Assembleia aprovar a separação entre o braço de previdência e o de saúde, que hoje são empresas distintas.

Na investida do ICMS, Leite vem buscando bancadas alinhadas com seu futuro mandato e Oposição. Nessa terça-feira (4), o tucano se reuniu com os deputados do PT. Vivian deve se reunir em breve com o presidente do Legislativo, Marlon Santos (PDT) e mai bancadas.

Leite disse que deve anunciar mais nomes do secretariado até sexta-feira (7)ou segunda-feira (10), mas não deu pistas de quais as áreas que já tem os escolhidos. Nesta quarta, o governador eleito embarca para São Paulo onde participa de eventos.

"Nossa participação está em sintonia com o futuro governador. Vamos nos somar à equipe de transição nos contatos políticos que já estão sendo feitos por Lucas Redecker para a aprovação de projetos tão decisivos para a governabilidade", resumiu o futuro chefe da Casa Civil, referindo-se ao projeto do ICMS. A manutenção das alíquotas atuais é vista como crucial para enfrentar a grave crise das finanças, marcadas por parcelamento de salários em 36 dos 48 meses do mandato de José Ivo Sartori (MDB).