Jair Bolsonaro se reúne com a bancada do MDB

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, na tarde de ontem, em reunião com a bancada do MDB, que é preciso "mudar a forma de fazer política no Brasil". É a primeira reunião do futuro presidente com uma bancada de partido e não com bancadas temáticas.

"A gente pode não saber a fórmula do sucesso, mas sabemos a do fracasso. Em grande parte continuar fazendo o que estavam fazendo até há pouco tempo. Eu acredito que não temos mais espaço para essa forma de fazer política no Brasil", declarou. O presidente eleito disse que será apresentado um pacote de medidas "e que não vai ter sacrifício para ninguém".

"Nós temos que sair da situação crítica que nos encontramos", afirmou Bolsonaro. No encontro com os emedebistas, ele defendeu também novas mudanças nas leis trabalhistas. "Ninguém mais quer ser patrão no Brasil. É horrível ser patrão no Brasil com essa legislação que está aí. Nós queremos, através do parlamento, mudando as leis, fazer com que nós tenhamos prazer de ver pessoas investindo no Brasil e pessoas dentro do Brasil acreditando no seu potencial."

No final do encontro, o líder da legenda na Câmara, deputado Baleia Rossi, disse não ter havido pedido formal do presidente eleito para que a legenda integre a base. Ele afirmou que o partido será "independente" em relação ao governo, mas agirá "com responsabilidade". Partido do atual presidente, Michel Temer, o MDB terá Osmar Terra (Cidadania) como ministro no governo Bolsonaro.

"O MDB, institucionalmente, já se declarou independente, mas temos responsabilidade. Vamos debater os projetos e saber votar a favor do país", disse Baleia Rossi.

"Nós vamos debater os temas importantes. Vi na bancada um intuito de se ajudar o país, de debater com responsabilidade. A oposição pela oposição é ruim e o quanto pior, melhor não é positivo para o País", complementou.

Ele comemorou o fato de o partido ser o primeiro a ser recebido por Bolsonaro e disse que a conversa foi um primeiro diálogo.

O líder emedebista disse que a legenda não reivindicou cargos e está sintonizada com o desejo de uma "nova política" manifestado pela sociedade. Baleia disse não ter havido nenhum pedido de apoio a projetos específicos, como a reforma da Previdência.

"Ele (Bolsonaro) falou de projetos de forma genérica. Sabemos que a pauta econômica é urgente e será discutida oportunamente", disse Rossi.

Participaram da reunião todos os 34 deputados eleitos para a próxima legislatura. O deputado Celso Jacob, do Rio de Janeiro, condenado pelo STF e que cumpre pena no semiaberto, também estava no encontro com Bolsonaro.

Baleia Rossi minimizou o fato de Bolsonaro ter preterido os partidos e negociado indicações para ministérios com bancadas temáticas. O líder emedebista destacou que essa era uma proposta de campanha do presidente eleito.