Governo deposita penúltima parcela do 13º de 2017

O governo do Estado deve depositar nesta sexta-feira a 11ª parcela do 13º salário de 2017 para todos servidores públicos do Executivo. A Secretaria Estadual da Fazenda vai destinar R$ 110 milhões para atender o compromisso com a penúltima etapa do parcelamento da gratificação natalina. O valor estará disponível na rede bancária logo nas primeiras horas da manhã.

A Secretaria da Fazenda igualmente realizou o repasse da primeira metade do 13º salário deste ano para os servidores das fundações públicas, o que representou outros R$ 4 milhões. São cerca de 5.200 contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e parte deles já solicitou a antecipação de 50% do 13º salário junto o período de férias ao longo do ano.

Já em relação à folha de outubro, até o momento foram quitados os salários líquidos de até R$ 15 mil. Com o último depósito realizado na quarta-feira, um total de 338,5 mil matrículas estão com a folha integralizada desde a virada do mês, o que representa 98,4% do funcionalismo do Poder Executivo.

A quitação integral da folha de outubro segue dependendo do ingresso de receita. Para atender a 1,6% pendente (5.480 matrículas) serão necessários ainda R$ 109 milhões. A parte líquida da folha do mês passado fechou em R$ 1,228 bilhão, sem considerar os valores das consignações bancárias, que representam outros R$ 180 milhões.