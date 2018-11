Dono da Localiza é escolhido secretário de privatizações do governo Bolsonaro

Folhapress

O empresário Salim Mattar, dono da Localiza, foi escolhido para assumir a secretaria de privatizações do futuro Ministério da Economia de Paulo Guedes.

O empresário comandará a agenda de gestão de estatais, enxugamento de quadros de funcionários, e também a política de desinvestimento de empresas públicas, como a venda de participações.

A secretaria de privatizações assume as funções que eram do Ministério do Planejamento, que será fundido à Fazenda.O PPI (Programa de Parceria e Investimentos) ficará sob administração da Presidência da República e o mais provável é que seja controlado pelo vice Hamilton Mourão.

Em nota, a assessoria de imprensa de Guedes oficializou a indicação de Mattar. "O empresário Salim Mattar aceitou o convite do futuro Ministro da Economia, Paulo Guedes, para assumir a Secretaria Geral de Desestatização e Desimobilização, que será criada como parte da estrutura do Ministério da Economia no novo governo. Mattar é fundador e presidente do Conselho da Localiza, uma das maiores locadoras de veículos do mundo. O empresário é também membro do Instituto Millenium, fundado por Guedes para promover o liberalismo econômico."