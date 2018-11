Governo gaúcho paga salários de R$ 8 mil a R$ 10 mil de servidores nesta segunda

O Rio Grande do Sul quitará 96% do funcionalismo com este pagamento ALEX ROCHA/PALÁCIO PIRATINI/JC

O governo do Rio Grande do Sul deve quitar nesta segunda feira (26) o salário de servidores com vencimento líquido entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. Caso efetivado este pagamento, o Estado terá feito o pagamento de 328 mil matrículas da folha de outubro, o que representa 96% do funcionalismo do Executivo, segundo nota da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

Para pagar os 10.536 vínculos da faixa salarial que receberá nesta segunda. A Sefaz diz que o repasse somará R$ 97,8 milhões. Para pagar os 4% dos vínculos que ainda restam pendentes, serão necessários ainda R$ 210 milhões.