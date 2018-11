Tecnologia destaca prefeitos e municípios no Congresso Gaúcho de Cidades Digitais

Tecnologia foi pauta em reunião de prefeitos no Congresso Gaúcho de Cidades Digitais, que pelo segundo ano consecutivo está premiando municípios e o gestores que mais apostam em novas tecnologias. Nesta edição, que aconteceu quinta e sexta-feira (22 e 23), em Campo Bom, onze municípios e dezessete prefeitos receberam os títulos de Prefeito Inovador 2018 e Projeto Inovador 2018 concedido pela Rede Cidade Digital (RCD).

Entre os projetos reconhecidos está o de Dois Irmãos, município de 30 mil habitantes e localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre. O município está apostando em novas tecnologias, como o investimento em sistemas para controle de gestão, na inclusão digital, com o fornecimento de Wi-Fi gratuito e na iluminação pública. “São 16 ações de extrema importância que têm trazido resultados e deixado a população satisfeita. A tecnologia se paga e continua reduzindo custos no município. Na iluminação pública, serão economizados R$700 mil por ano com a troca de luminárias LED na cidade”, analisa Jerri Meneghetti.

Já Frederico Westphalen, no norte do Estado, que fica a mais de 400 km da Capital, foi premiado pelo uso do Business Intelligence (BI), um tipo de sistema que auxilia os gestores na tomada de decisão. “A gente consegue fazer uma gestão completa de forma rápida e precisa. Agora estamos fazendo a parte de gestão de pessoas também, mas ampliar para as outras secretarias é algo a se buscar”, disse a secretária da fazenda, Simone Duarti da Silva.

Confira os prefeitos que foram premiados

Divaldo Lara (Bagé)

Guilherme Rech Pasin (Bento Gonçalves)

Miki Breier (Cachoeirinha)

Luciano Orsi (Campo Bom)

Amauri Magnus Germano (Capão da Canoa)

Milton Schmitz (Carazinho)

Evandro Zibetti (Carlos Barbosa)

Vilson Roberto (Cruz Alta)

Tânia Terezinha da Silva (Dois Irmãos)

Luiz Francisco Schmidt (Erechim)

Leonardo Pascoal (Esteio)

José Alberto Panosso (Frederico Westphalen)

Antonio Cettolin (Garibaldi)

Marcelo Caumo (Lajeado)

Nelson Marchezan Júnior (Porto Alegre)

Nilson Paulo Costa (Redentora)

Paulo Kohlrausch (Santa Clara do Sul)

Veja os municípios premiados