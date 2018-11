Sartori autoriza a nomeação de 700 concursados para a área da segurança pública

Na tarde desta quinta-feira (22), o governador José Ivo Sartori autorizou a nomeação de 700 concursados para a área da segurança pública, em Porto Alegre. Ao todo são de 140 agentes penitenciários e 10 agentes penitenciários administrativos da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), 150 bombeiros e 400 agentes da Polícia Civil.

O ato será publicado nos próximos dias no Diário Oficial do Estado (DOE). Sartori garantiu a validação e prosseguimento das ações na segurança dos gaúchos. “Apesar das dificuldades financeiras, não podemos paralisar os serviços públicos. E o concurso continua válido para as demais nomeações que poderão ser feitas futuramente”, afirmou.