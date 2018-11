Guedes recomenda Pedro Guimarães para Caixa e Rubem Novaes para Banco do Brasil

A assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quinta-feira (22), por meio de nota, que ele recomendou ao presidente eleito Jair Bolsonaro a indicação de economista Pedro Guimarães para presidir a Caixa Econômica Federal; e do economista Rubem Novaes para comandar o Banco do Brasil. A nota informa ainda que o economista Carlos von Doellinger foi indicado por Guedes para presidir o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e aceitou o convite. Os três nomes já tinham sido antecipados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo, segundo informação dada por fonte da área econômica.

Pedro Guimarães é PhD em Economia pela Universidade de Rochester, com especialização em privatizações, tendo mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem por instituições como Banco Bozano, Simonsen, banco BTG Pactual e Banco Brasil Plural.

Rubem Novaes também é PhD em Economia pela Universidade de Chicago, foi professor da FGV, diretor do BNDES e presidente do Sebrae. Ele é autor do livro "Investimentos Estrangeiros no Brasil: Uma Análise Econômica", e é colaborador do Instituto Liberal-RJ.

Já o economista Carlos von Doellinger é pesquisador aposentado do Ipea e economista da UFRJ. Já presidiu o Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj) e já integra a equipe econômica de transição do futuro governo.