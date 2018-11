Eduardo Leite anuncia diretor do Bndes como futuro secretário da Fazenda

Transição no Piratini - Eduardo Leite anuncia no Facebook o nome do futuro secretário da Fazenda - Marco Aurélio Santos Cardoso, funcionário de carreira do Bndes FACEBOOK/REPRODUÇÃO/JC

Seguindo a prática dos eleitos em 2018 de anunciar em redes sociais medidas e composição do governo, o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou pelo Facebook quem será o futuro secretário da Fazenda. Leite vinha fazendo suspense sobre o escolhido. O futuro ocupante do posto mais estratégico em um estado com elevado endividamento e atrasos de salários dos servidores será o economista Marco Aurélio Santos Cardoso, funcionário de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes).

Cardoso é o atual diretor de crédito e fomento do Bndes e foi secretário da Fazenda da prefeitura do Rio de Janeiro, no governo de Eduardo Paes (MDB). Leite não falou com jornalistas que acompanhavam o evento da Famurs em que o tucano estava para fazer um "live", que é uma transmissão ao vivo pelo Facebook na qual oficializou o nome do diretor do Bandes.

"Chegamos a um nome que dará segurança para conduzir a política fiscal tanto nas receitas como no controle de despesas e de ajuste nas contas do Estado para entregar melhores serviços à população", justificou o futuro governador. Leite diz que conversou com especialistas para buscar as melhores referências sobre a indicação.

O futuro secretário é graduado e mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem especialização em Finanças pela Thunderbird School of Global Management (EUA) e teve atuação no setor privado, em instituições financeiras da Alcan, Arthur Andersen e Banco BBM.