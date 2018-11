Governo gaúcho quita pagamentos entre R$ 7 mil e R$ 8 mil

O grupo de servidores públicos do Rio Grande do Sul que recebem entre R$ 7 mil e R$ 8 mil terá seus salários quitados nesta quarta-feira (21). Ao todo, serão mais de 317 mil matrículas de outubro postas em dia, o que alcança 93% do funcionalismo vinculado ao Poder Executivo estadual. Os créditos estarão disponíveis na rede bancária entre o final da tarde e início da noite.

Para quitar o débito, a Secretaria da Fazenda precisou reunir em caixa R$ 74,3 milhões para atender aos 9.548 vínculos que se encontram nesta faixa salarial. Segundo a pasta, novos pagamentos para os 7% dos vínculos que restam pendentes - para os quais serão necessários ainda mais de R$ 300 milhões - dependem do ingresso de receita ao longo dos próximos dias.