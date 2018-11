'Os comunistas sempre lutaram pela democracia no Brasil', diz José Dirceu em Porto Alegre

No Memorial Prestes, petista destacou foto da bancada do PCB durante Constituinte de 1946 MARCELO G. RIBEIRO/JC

Paulo Egídio

Em um giro pelas capitais brasileiras para lançar seu livro de memórias, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) aproveitou a estadia em Porto Alegre para conhecer o Memorial Luiz Carlos Prestes, que homenageia o líder comunista. A visita, realizada na manhã desta quarta-feira (21), foi acompanhada por cerca de 20 pessoas, a maioria militantes do PT – dentre eles, o ex-deputado e ex-tesoureiro do partido Paulo Ferreira.

Solto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em junho, Dirceu não usava tornozeleira eletrônica e se mostrou disposto durante a visita. Ele foi liberado de ter que utilizar o equipamento por decisão do ministro Dias Toffoli, atual presidente da Corte, dias após obter a liberdade.

Durante os cerca de 30 minutos em que esteve no memorial, o ex-ministro observou todas as paredes do espaço, que, em textos e fotos, retratam a trajetória do líder da Coluna Prestes. Dirceu também autografou alguns exemplares de seu livro e uma bandeira do PT, além de conversar e posar para fotos com militantes e correligionários.

Em certo momento, ao observar uma foto da bancada do Partido Comunista Brasileiro (PCB) durante a Assembleia Constituinte de 1946, virou para os acompanhantes e sorriu: “Olha a cara de galã do Marighella”, em referência ao guerrilheiro Carlos Marighella, um dos organizadores da luta armada contra a ditadura militar.

Ao final, o ex-ministro elogiou o centro cultural e fez referência à trajetória de Prestes, que, segundo ele, “representou, para milhões de brasileiros, as lutas pela reforma agrária, pelos interesses nacionais e pela democracia”. “Os comunistas sempre lutaram pela democracia no Brasil. E sempre foram vítimas de ditaduras, tanto no Estado Novo quanto na ditadura militar. Cultuar Prestes não é cultuar apenas o homem, mas as ideias que ele representou, e a luta que deixou como exemplo”, disse o ex-ministro à reportagem.

José Dirceu tem percorrido todos os estados brasileiros para divulgar seu livro Zé Dirceu: Memórias. Na capital gaúcha, o evento de lançamento será às 18h desta quarta, na sede da Federação dos Trabalhadores em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul (Fetrafi-RS). De Porto Alegre, ele segue para Palmas, no Tocantins. Até o final de janeiro, o ex-ministro pretende lançar a obra em todas as capitais do País. O segundo volume, de acordo com sua assessoria, será editado ainda em 2019.