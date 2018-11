Prefeitura de Porto Alegre quita folha salarial de outubro nesta quarta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre realiza o depósito, nesta quarta-feira (14), o pagamento da folha do funcionalismo do mês de outubro. A movimentação financeira corresponde a 35% das matrículas (10.985), que ainda restavam ser pagas. Os valores totalizam R$ 32,8 milhões.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o anúncio do depósito dependia do ingresso de receitas, em especial do ISS, o que foi confirmado pelo Tesouro Municipal no início da tarde desta terça-feira (13).

“As dificuldades que o município enfrenta refletem nos serviços prestados à cidade e no pagamento em dia dos fornecedores e servidores”, disse Busatto, ao destacar que mesmo com a redução das despesas, a prefeitura depende de reformas estruturais para alcançar o equilíbrio financeiro.