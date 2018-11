Governo gaúcho pagará salários de até R$ 7 mil nesta terça

O governo gaúcho, que começou a pagar apenas nessa segunda-feira (12) os salários de outubro mas para quem recebe até R$ 2 mil, informou que depositará nesta terça-feira (13) os valores líquidos até R$ 7 mil. Em nota, o Estado diz que os valores estarão "desde cedo" nas contas bancárias.

É o primeiro mês, depois de uma sequência de 34 meses de parcelamentos, que as remunerações são quitadas mais tarde, 12 dias após o começo do mês. A prática tem sido de pagar as faixas menores, abaixo de R$ 1 mil, no fim do mês ao qual se refere o vencimento.

As duas faixas - até R$ 2 mil e de R$ R 2 mil a R$ 7 mil - somam 308 mil vínculos ou 90% do funcionalismo, disse em nota a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). A folha a ser quitada nas duas faixas totaliza R$ 844,6 milhões. "A quitação aos 10% das matrículas que seguirão pendentes dependerá do comportamento da receita ao longo do mês", condiciona a Sefaz.

A folha líquida de outubro soma R$ 1,228 bilhão, valor que não inclui os consignados dos bancos.