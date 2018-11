Bolsonaro confirma pelo Twitter que Tereza Cristina será ministra da Agricultura

Tereza Cristina irá liderar a pasta da Agricultura no governo Bolsonaro MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) confirmou na tarde desta quarta-feira (7), no Twitter, que a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) será ministra da Agricultura em seu governo. A confirmação por parte do presidente eleito ocorreu minutos depois de a Frente Parlamentar da Agropecuária ter informado que ela foi indicada pela entidade ao cargo. A FPA também informou que a pasta não será unida ao Ministério do Meio Ambiente, como chegou a ser aventado pela equipe de Bolsonaro.

Após a reunião com Bolsonaro, o vice-presidente da FPA, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), não quis antecipar as sugestões da Frente Parlamentar para a política agrícola a partir do próximo ano. "Apresentaremos um documento ao presidente Bolsonaro ainda durante o período de transição", respondeu.