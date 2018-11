Reajuste do MP pode ter votação suspensa por mais uma semana

Embora esteja programado para entrar na pauta da sessão de hoje da Assembleia Legislativa, o projeto que concede recomposição salarial de 5,58% aos servidores públicos do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul pode ser adiado por mais uma semana. Isso porque alguns deputados preferem esperar que a Mesa Diretora da Casa encaminhe, nesta semana, a proposta de reajuste aos funcionários do Legislativo. A ideia é votar na mesma sessão todos os projetos de incremento salarial - incluindo Judiciário, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado.

Um acordo entre os líderes das bancadas determinava que o reajuste do MP entrasse na pauta do Parlamento depois das eleições. Durante a campanha eleitoral, as votações foram suspensas. Depois da vitória do governador eleito Eduardo Leite (PSDB), o colégio de líderes adiou a apreciação da recomposição do MP mais uma semana, a pedido do deputado estadual Lucas Redecker (PSDB).

Segundo Redecker, a equipe de Leite precisa de tempo para analisar o projeto de reajuste dos demais poderes e órgãos. O parlamentar tucano acredita ainda que, se as votações dos reajustes forem adiadas mais uma vez, as matérias poderão ser discutidas com mais calma.