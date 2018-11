Aliado de Leite, PP quer colaborar na gestão

Carlos Villela

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) deve se reunir às 15h de segunda-feira no Palácio Piratini com o atual ocupante do cargo, José Ivo Sartori (MDB), para dar início aos trabalhos de transição do governo. Antes desta reunião, entretanto, Leite deve se reunir com lideranças dos partidos que estiveram junto com ele no primeiro turno e que agora compõem sua base aliada.

Líder do partido na Assembleia Legislativa, João Fischer disse que a conversa com o governador eleito é para debater sobre as prioridades tanto para o próximo ano quanto para os últimos meses de 2018, de modo que a atual legislatura e administração do Piratini já garantam a governabilidade para Leite. "Temos que nos organizar para assumir questões importantes", disse Fischer.

O deputado estadual Sérgio Turra tem visão semelhante. "Por ter apoiado o governador eleito, vamos ter uma responsabilize maior e obviamente uma participação maior, mas não há definição nenhuma de nada ainda", disse Turra. "Temos que respeitar esse momento do governador e da equipe", completou, afirmando que é importante dar um tempo para Leite começar a organizar a transição.

O PP, que entrou mais tarde para a coligação, comanda o maior número de prefeituras no Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado estadual Sérgio Turra, "não há dúvidas" que os prefeitos do partido estão bastante animados com o futuro governo. Fischer também vê a expectativa dessas lideranças, disse que o principal pedido dos prefeitos é o apoio e que o Estado "arque com as suas responsabilidades". Os prefeitos gaúchos contam com os recursos advindos da manutenção da majoração das alíquotas do ICMS, compromisso de Leite na campanha. O tucano pretende tratar do envio do projeto ao Legislativo com Sartori.

O PP tinha como pré-candidato ao Piratini o deputado federal Luiz Carlos Heinze, que teve que abdicar da candidatura quando a senadora Ana Amélia Lemos (PP) abriu mão da reeleição para integrar a chapa de Geraldo Alckmin à presidência. Por tabela, o PP se aliou ao PSDB no Estado e Heinze se candidatou a senador, cargo para o qual foi eleito com a maior votação do Estado, à frente do reeleito Paulo Paim (PT).

Além de PSDB e PTB, os partidos que integraram a coligação de Leite (PP, PPS, PRB, Rede e PHS) devem ter participação no processo. Da coligação, apenas a Rede e o PHS não elegeram parlamentares no Rio Grande do Sul. No segundo turno, a coligação ganhou o apoio do PV, SD, Pros, Pode e PMB.