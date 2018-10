Bolsonaro confirma Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) confirmou na manhã desta quarta-feira (31) em seu perfil no Facebook, a indicação do Tenente-Coronel Marcos Pontes (PSL) para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Pontes é o primeiro brasileiro a ir para o espaço e, nesta eleição, concorreu como segundo suplente do senador eleito Major Olímpio (PSL-SP).

"Comunico que o Tenente-Coronel e astronauta Marcos Pontes, engenheiro formado no ITA, será indicado para o Ministério da Ciência e Tecnologia. É o quarto Ministro confirmado!". Escreveu Bolsonaro.

Na terça-feira (30) Pontes já havia confirmado, em entrevista para uma TV do Rio Grande do Norte, que aceitara o convite do presidente eleito. "Fui convidado e já aceitei, convite está aceito", declarou Pontes, acrescentando que a decisão de concorrer na suplência de Olímpio ocorreu justamente porque o convite já estava à mesa mesmo antes da eleição.