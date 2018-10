Estudantes entram em confronto na UnB

Um grupo de manifestantes que apoiam o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), e estudantes entraram em confronto na tarde desta segunda-feira no campus da Universidade de Brasília (UnB). A briga ocorreu no Instituto Central de Ciências (ICC), conhecido como minhocão. Cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro, convocados pelas redes sociais durante a comemoração da vitória eleitoral ontem, terminaram expulsos do edifício. Eles vestiam camisetas verdes e amarelas e algumas estampadas com o rosto do futuro presidente da República, além de portarem bandeiras do Brasil e cartazes em apoio à "família".O grupo se reuniu em uma das entradas da universidade para realizar a manifestação. Entre eles, havia alguns estudantes da UnB, mas nem todos pertenciam à comunidade acadêmica. Eles foram instados a expulsar comunistas da universidade. Em maioria, centenas de universitários se aglomeraram na entrada do ICC e impediram o ingresso dos bolsonaristas com palavras de ordem. Os militantes de Bolsonaro se recusavam a deixar a UnB. Houve briga durante a troca de provocações, com chutes e socos, entre estudantes e manifestantes. A segurança terceirizada da UnB, apoiada por apenas dois policiais militares, retirou os manifestantes do local. Eles caminharam até outro prédio do campus, onde foram isolados. Ninguém foi detido. A polícia reforçou a segurança logo após o confronto ter sido debelado. Apesar da manifestação agendada e do confronto, havia aulas em andamento na universidade.