Eduardo Leite é eleito governador do Rio Grande do Sul

Bruna Fernanda Suptitz

O ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite (PSDB), foi eleito como governador do Rio Grande do Sul, neste domingo (28), com 53,4% dos votos válidos, derrotando o adversário no segundo turno e atual governador, José Ivo Sartori (MDB). Leite tem 33 anos – idade que terá ao assumir o governo do Estado, tornando-se, assim, o mais jovem governador do Rio Grande do Sul. O político ocupou seu primeiro cargo eletivo aos 23 anos, quando venceu a disputa para uma cadeira de vereador em sua cidade natal, Pelotas, na Metade Sul do Estado. Presidiu o Legislativo em 2011.

Aos 27 anos foi eleito prefeito de Pelotas. Antes disso, havia concorrido ao cargo de vereador em 2004, aos 19 anos, ficando como suplente. Em 2010, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa e também ficou como suplente. Durante o Ensino Médio, presidiu o grêmio estudantil do Colégio São José. É o atual presidente estadual do PSDB.

Em suas falas durante a campanha, era comum fazer referência à família de servidores públicos: é filho da professora de Ciência Política Eliane e do advogado José Luiz Marasco.

Afilhado político do falecido Bernardo de Souza (PPS), ex-prefeito de Pelotas e ex-deputado estadual, Leite ocupou cargo na Secretaria Municipal de Cidadania na gestão de Souza e foi chefe de gabinete do ex-prefeito Fetter Júnior (PP). Em 2016, optou por não concorrer à reeleição e apoiou a candidatura de sua vice-prefeita Paula Mascarenhas (PSDB), eleita em primeiro turno.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Eduardo Leite é mestrando em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo. Em 2017, foi aluno convidado do curso de Políticas Públicas da Columbia University, de Nova Iorque, nos Estados Unidos. No mesmo ano, foi um dos 11 jovens líderes brasileiros escolhidos para um encontro, em São Paulo, com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

Como prefeito em Pelotas, conseguiu financiamentos de mais de R$ 110 milhões para execução de obras de infraestrutura e reestruturação do sistema de mobilidade urbana. Na área da saúde, abriu a primeira Unidade de Pronto Atendimento de Pelotas, custeada integralmente com recursos do município.

Na educação, implantou o programa do uniforme escolar, inseriu novas tecnologias na sala de aula da rede municipal e elevou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 23% para as séries iniciais.