Ibope: Bolsonaro tem 54% dos votos válidos e Haddad, 46%

Agência Brasil

Em última pesquisa do Instituto Ibope de intenção de voto para presidente, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 54% dos votos válidos (excluindo brancos, nulos e as pessoas que se manifestaram indecisas), contra 46% de Fernando Haddad (PT). A diferença entre eles caiu 8 pontos percentuais. No levantamento anterior, realizado no dia 23 de outubro, Bolsonaro havia registrado 57% e Haddad, 43% dos votos válidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Quando inclusos brancos, nulos e indecisos, Bolsonaro tem 47% e Haddad, 41%. Brancos e nulos somam 10%, e os que naõ souberam ficam em 2%.

Na avaliação sobre a certeza da preferência pelos candidatos, os que com certeza votariam em Bolsonaro somam 39%. Os entrevistados que poderiam votar chegam a 10%. E os que não votariam de jeito nenhum somam 39%. As pessoas ouvidas que disseram não conhecer o presidenciável do PSL somam 1%, e os que não souberam ou não quiseram opinar ficam em 1%.

No caso de Haddad, os que manifestaram desejo de votar são 33%. Os que poderiam votar permaneceram em 12%. As pessoas que não votariam de jeito nenhum subiram de 41% para 44%. E os que preferiram não opinar ficaram em 2%. Os que não conhecem o candidato somam 10%.

A pesquisa entrevistou 3.010 pessoas nos dias 26 e 27 de outubro. O levantamento foi encomendado pela Rede Globo e o jornal O Estado de S. Paulo.