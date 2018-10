Leite tem 57% e Sartori, 42%, diz Instituto Methodus

Pesquisa do Instituto Methodus, contratada pela TV Bandeirantes e divulgada na noite desta quinta-feira, apontou o candidato Eduardo Leite (PSDB) como líder da corrida ao governo do Rio Grande do Sul no 2º turno. O tucano tem 57,57% das intenções de voto. Seu oponente, o atual governador do Estado, José Ivo Sartori (MDB), aparece com 42,43% das intenções. O número equivale aos votos válidos (excluindo-se brancos, nulos e abstenções).

A pesquisa, encomendada pela TV Bandeirantes, foi realizada entre os dias 20 e 23 de outubro, e entrevistou 1500 pessoas em todo o estado. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RS-07004/2018.