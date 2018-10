Eleitores escolhem presidente e 14 governadores

Entre as 8h e as 17h deste domingo, os 8.354.732 eleitores gaúchos aptos para votar devem eleger os próximos governador e presidente da República. Ao todo, mais de 143 milhões de eleitores terão que escolher nacionalmente entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Além de eleger o próximo ocupante do Palácio do Planalto, 14 unidades federativas vão escolher seus próximos governadores. Assim como no Rio Grande do Sul, haverá segundo turno no Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e o Distrito Federal. O horário eleitoral gratuito se encerra nesta sexta-feira.

Para os eleitores, as regras da legislação eleitoral no primeiro turno são praticamente as mesmas neste segundo turno. A principal diferença, além do número reduzido de candidatos, é que o eleitor que não votou no dia 7 de outubro pode votar agora no dia 28, porque o Tribunal Superior Eleitoral interpreta os turnos como pleitos diferentes. Por isso, quem está longe de seu domicílio eleitoral e teve que justificar o voto no primeiro turno também deve justificar no segundo.

O eleitor deve ficar atento ao que configura crime eleitoral. Por exemplo, é proibido fazer campanha ou pedir voto pelo WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem no dia da eleição. Conforme a gravidade do crime eleitoral, a punição pode ser o pagamento de multa que vai de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, a prestação de serviços comunitários e a detenção de seis meses a um ano.