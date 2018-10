Bolsonaro quer acabar com 'coitadismo' de nordestinos

Ao mirar em eleitores do Nordeste na reta final da campanha, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista à TV Cidade Verde, do SBT no Piauí, que irá acabar com a política do "coitadismo" a nordestino, gay, negro e mulher. Segundo ele, as políticas afirmativas reforçam o preconceito. "Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do Nordestino, coitado do piauiense. Vamos acabar com isso", disse.

Na entrevista, e divulgada ontem pela emissora, o candidato afirmou que não perseguirá os governadores da oposição. "Não podemos prejudicar o povo do Piauí (se referindo ao governador reeleito Wellington Dias, do PT), qualquer estado que seja, porque tem um governador que não se alinhe ideologicamente conosco. Vamos tratar todos os estados de forma republicana."

Sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Bolsonaro disse que vai tratá-lo como ação de terrorismo. "Ações do MST serão tipificadas como terrorismo. Esse pessoal não pode continuar levando terror ao campo".

Ele voltou a falar sobre a polêmica do WhatsApp. "Primeiro, a matéria surgiu na Folha de S.Paulo, num jornal de sempre, num jornal que não tem qualquer compromisso com a verdade", disse. A reportagem em questão foi publicada pela Folha de S.Paulo na quinta-feira passada e mostra o pagamento a agências de mídia, por empresários simpáticos a Bolsonaro, para disparar mensagens antipetistas a grandes bases de eleitores no WhatsApp. A legislação eleitoral proíbe a doação por empresas às campanhas, e os valores não foram declarados. O candidato de extrema-direita diz que a reportagem é "plantada" e que foi usada de argumento para ações no Supremo para o PT e PDT. E negou envolvimento com o caso.

"Não tenho qualquer contato com empresário, nunca pedi pra ninguém fazer isso. Afinal de contas, nos dominamos as mídias sociais desde antes de começar a eleição. Não temos 7 milhões de seguidores de agora. No meu Facebook nunca impulsionamos nada, nunca pagamos dez centavos. É o desespero por parte deles".