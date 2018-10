Facebook retira páginas de apoio a Jair Bolsonaro

O Facebook removeu ontem 68 páginas e 43 contas da rede social que replicavam postagens favoráveis ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) que recebiam milhões de interações. De acordo com a empresa, os responsáveis por essas páginas usavam contas falsas ou múltiplas contas com os mesmos nomes, violando políticas de autenticidade e de spam.

Segundo nota do Facebook, essas páginas, controladas por um grupo chamado Raposo Fernandes Associados (RFA), publicavam grande quantidade de artigos caça-cliques para direcionar as pessoas para seus sites fora do Facebook. Esses sites, por sua vez, têm grande número de anúncios e pouco conteúdo, sendo chamadas de "fazendas de anúncios" ("ad farms", em inglês). De acordo com a empresa, a decisão de remover as páginas e contas deveu-se ao comportamento delas, e não ao conteúdo.

Reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo mostrou que ao longo de 30 dias, os endereços nessa rede de páginas alcançaram 12,6 milhões de interações no Facebook - ou seja, o total de reações a postagens, comentários e compartilhamentos. Mais de 16 milhões de usuários seguem essas páginas. Entre algumas das páginas mais populares dessa rede pró-Bolsonaro estavam "Correio do Poder", "Movimento Contra Corrupção", "Folha Política" e "TV Revolta".

A Raposo Fernandes Associados faz parte de grupo administrado pela empresa Novo Brasil Empreendimentos Digitais,de propriedade do advogado Ernani Fernandes Barbosa Neto e de Thais Raposo do Amaral Pinto Chaves. A reportagem tentou contato com a empresa, mas não teve retorno até o momento.