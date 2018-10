'Atacar o Poder Judiciário é atacar a democracia', diz presidente do STF

Folhapress

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, reagiu nesta segunda-feira (22) às declarações do deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável Jair Bolsonaro, sobre fechar a corte.

"O Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado Democrático de Direito. Não há democracia sem um Poder Judiciário independente e autônomo", diz o ministro em nota enviada por sua assessoria de imprensa.

"O país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição. Atacar o Poder Judiciário é atacar à democracia", acrescenta o magistrado.

Além de Toffoli, o ministro Celso de Mello se manifestou sobre o assunto. Magistrado mais antigo da corte, ele classificou a afirmação do deputado, de que "bastam um soldado e um cabo para fechar a Corte", de "inconsequente e golpista".

Disse ainda que o fato de Eduardo Bolsonaro ter tido uma votação expressiva nas eleições -ele recebeu quase 2 milhões de votos- não legitima "investidas contra a ordem político-jurídica".