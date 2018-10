Polícia ainda investiga tentativa de homicídio no bar Van Gogh

A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa não confirma motivação política para a tentativa de homicídio registrada na noite de sábado em Porto Alegre. O caso ocorreu no bairro Cidade Baixa e envolveu funcionário do bar Van Gogh, identificado como Luís Carlos Campos, e um cliente cujo nome não foi revelado. Campos foi levado ao hospital e passou por cirurgia. De acordo com Cláudio Piovesani, proprietário do Van Gogh, o quadro de Campos é estável. Piovesani não estava no local no momento da agressão. A informação de que a briga teria motivação política circulou nas redes sociais. No entanto, a polícia relata que os dois envolvidos já tinham desentendimento anterior.