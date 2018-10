TJ-RS suspende a extinção da Fundação Zoobotânica

O pedido da extinção da Fundação Zoobotânica foi suspensa provisoriamente pelo Tribunal de Justiça Regional nesta sexta-feira (19). A decisão foi tomada pelo desembargador Sérgio Luiz Grassi Back, da 1º Câmara Cível de Porto Alegre, após o Ministério Público entrar com agravo contra o fechamento. A suspensão deve seguir até o final do processo em que o MP pede que o Governo do Estado continue com as atividades do Jardim Botânico e do Museu de Ciências Naturais. Caso não cumpra com a determinação, o governo terá que pagar uma multa de R$ 5 mil.