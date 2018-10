Polícia Federal indicia mulher por espalhar fake news no Rio Grande do Sul

Folhapress

A Polícia Federal no Rio Grande do Sul indiciou nesta quinta-feira (18) uma educadora física por ela ter gravado e divulgado um vídeo em que espalhou "fake news" contra a Justiça Eleitoral.

No vídeo, ela disse que urnas eletrônicas foram fraudadas e enviadas para o Nordeste no primeiro turno das eleições, no último dia 7, o que explicaria o bom desempenho, naquela região, do candidato Fernando Haddad (PT). A PF indiciou a mulher pelos artigos 324 e 325 do Código Eleitoral.

O primeiro estabelece como crime eleitoral "caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime".

Segundo a PF, a autora do vídeo pode ser condenada a até três anos de reclusão. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reafirmado a lisura do pleito e descartado fraude em urnas eletrônicas.