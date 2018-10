Governo gaúcho quita salários de até R$ 10 mil nesta terça-feira

O governo do Estado informou que depositou mais uma parcela do funcionalismo público nesta terça-feira (16). Serão creditados os valores para quem tem rendimento líquido entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Até agora, foram pagas 328 mil matrículas vinculadas ao executivo, o que alcança 96,2% do funcionalismo. Foram necessários R$ 365,5 milhões para depositar os valores de 51.122 vínculos na faixa salarial.

A folha líquida de setembro fechou em R$ 1,209 bilhão, valor que não inclui os consignados. São 341,7 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas no Executivo do Rio Grande do Sul. Em setembro, a receita estadual somou R$ 2,708 bilhões, porém as despesas alcançaram R$ 3,705 bilhões, resultando em um déficit financeiro de R$ 995 milhões.