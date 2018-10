PGR pede novo inquérito contra Eliseu Padilha no STF

Ministro negou irregularidades, que teriam ocorrido no âmbito do Incra MARCELO G. RIBEIRO/JC

Agência O Globo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de um novo inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A suspeita é de que ele tenha interferido no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para que o órgão aceitasse pagar o preço apresentado pelo proprietário de uma fazenda desapropriada para o assentamento de 114 famílias.

O pedido de investigação foi feito a partir de uma reportagem jornalística. A quantia superaria em mais de 200% o valor estipulado por peritos do Incra. O relator do caso no STF é o ministro Luiz Fux.

A fazenda, localizada no interior de Goiás, tinha 4.900 hectares (o equivalente a um quadrado em que cada lado tem sete quilômetros). As famílias foram assentadas em 1996. Em 2018, o dono teria recebido ajuda de Padilha para que recebesse R$ 505 milhões. Os peritos do Incra, porém, avaliaram o imóvel em R$ 182 milhões. Até agora, não houve pagamentos.

Por meio do advogado Daniel Gerber, o ministro negou irregularidades. "O Ministro Eliseu Padilha esclarece não ter nenhuma relação com os fatos descritos pelo Ministério Público, estando à disposição do Poder Judiciário para qualquer esclarecimento", diz nota distribuída pelo defensor.