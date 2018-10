Bolsonaro anuncia Onyx Lorenzoni como chefe da Casa Civil

Lorenzoni (d) foi o segundo deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul LUIZA PRADO/JC

Folhapress

Em encontro com parlamentares eleitos pelo PSL, o candidato a presidente Jair Bolsonaro anunciou o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) como seu futuro chefe da Casa Civil, caso seja eleito no segundo turno.

Bolsonaro, como previsto, também anunciou o general da reserva Augusto Heleno como seu nome para o Ministério da Defesa e, como já sabia, confirmou Paulo Guedes como chefe de uma futura pasta da Economia (Fazenda e Planejamento).

Nas eleições do último domingo, Onyx foi o segundo deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 183.518 votos.