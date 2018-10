Coligação de Eduardo Leite confirma apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno

Em nota publicada no perfil oficial de Eduardo Leite no Facebook, a coligação Rio Grande da Gente (PSDB, PTB, Progressistas, PPS, Rede, PRB e PHS) declarou o apoio ao candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições 2018. A nota foi divulgada na tarde desta quarta-feira (10).

“Neste momento decisivo, não podemos admitir o retorno de um projeto de poder que gerou o maior escândalo de corrupção da história do País. Não podemos aceitar e compactuar com o PT, um partido que deseja ver o Brasil presidido dentro de uma cadeia por um condenado pela justiça, e cujo modelo econômico nos últimos anos faliu o País”, argumenta a coligação.

Com isso, os dois candidatos que disputam o segundo turno ao governo do Rio Grande do Sul manifestam o apoio a Bolsonaro. José Ivo Sartori (MDB) indicou a posição na segunda-feira 98), no dia seguinte ao primeiro turno das eleições 2018.