Ruas, Fixinha e Bacci ficam sem mandato no RS; veja votação para a Assembleia

Paulo Egídio

Apesar de ser o 12º candidato a deputado estadual mais votado no Rio Grande do Sul, com mais de 53 mil votos, Pedro Ruas (PSOL) não conseguiu renovar seu mandato na Assembleia Legislativa. A exemplo da última eleição, seu partido conseguiu votação suficiente para ocupar apenas uma cadeira no Legislativo estadual. O espaço será de Luciana Genro, que obteve 20 mil votos a mais que Ruas.

Outro que não estará na Assembleia a partir de 2019 é João Fischer, o Fixinha (PP). Ele tentava seu sétimo mandato como deputado, mas obteve menos de 30 mil votos. Também ficou de fora da 55ª legislatura o deputado Enio Bacci (PDT). Eleito pela primeira vez à Assembleia em 2014, Bacci foi deputado federal por cinco mandatos e secretário de Segurança durante 100 dias no governo de Yeda Crusius.

Também ficaram sem mandato o secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo (MDB), o ex-prefeito de Novo Hamburgo (2009-2013) e atual deputado Tarcisio Zimmermann (PT) e Adilson Troca (PSDB), deputado que está no quinto mandato na Assembleia.

Beto Grill (PSB), que foi vice-governador durante a gestão de Tarso Genro (PT), entre 2011 e 2014, recebeu menos de 27 mil votos e também não conseguiu cadeira no parlamento gaúcho. Veja, abaixo, a lista coma votação de todos os concorrentes a deputado estadual em 2018.

Os sem-mandato a partir de 2019

Pedro Ruas (PSOL): Fundador do PDT, migrou para o PSOL em 2005 e foi o vereador mais votado de Porto Alegre em 2012. Eleito para a Assembleia em 2014, com 18 mil votos a menos do que em 2018. Ficou no 56° lugar, com 53.380 votos.

Carlos Búrigo (MDB): Ex-prefeito de São José dos Ausentes (1997-2004), foi secretário municipal em Caxias do Sul durante o mandato de José Ivo Sartori. Foi secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão até abril. Ficou em 57° lugar, com 34.322 votos.

João Fischer - Fixinha (PP): Está no sexto mandato na Assembleia Legislativa e representa o setor coureiro calçadista. Ficou no 64° lugar, com 29.226 votos.

Beto Grill (PSB): Vice-governador entre 2011 e 2014, foi candidato a deputado federal naquele ano e a estadual em 2018. Não consegui se eleger em nenhuma oportunidade. Ficou no 69° lugar, com 26.567 votos.

Tarcisio Zimmermann (PT): Ex-prefeito de Novo Hamburgo, foi eleito deputado federal em 1998, 2002 e 2006. É deputado estadual desde 2015. Ficou no 70° lugar, com 25.942 votos.

Enio Bacci (PDT): Cinco vezes deputado federal, está em seu primeiro mandato na Assembleia. Foi secretário de segurança durante 100 dias em 2007. Ficou no 78° lugar, com 23.174 votos.

Adilson Troca (PSDB): Vice-prefeito de Rio Grande entre 1993 e 1996, está no quinto mandato. Ficou no 86° lugar, com 19.490 votos.

>> Confira a lista completa de votação de todos os candidatos a deputado federal pelo RS em 2018: