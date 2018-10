Yeda, Fortunati e Marco Maia ficam de fora do Congresso; veja a lista completa de votação

Ex-governadora ficou no 42° lugar entre candidatos a deputado federal, com 37.549 votos LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC

Paulo Egídio

Se 19 dos 31 deputados federias pelo Rio Grande do Sul foram reeleitos nas eleições do último domingo (7), nomes tradicionais da política gaúcha não lograram êxito na tentativa de chegar ao Congresso Nacional. A lista dos não-eleitos inclui, por exemplo, a ex-governadora Yeda Crusius (PSDB) e o ex-presidente da Câmara Marco Maia (PT).

Ligados ao presidente Michel Temer (MDB), o ex-ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira (PTB) e o vice-líder do governo na Câmara, Darcísio Perondi (MDB), não conseguiriam votos suficientes para renovar o mandato, assim como os líderes partidários José Stédile (PSB) e João Derly (Rede).

Outros que não figuram na lista dos eleitos são os ex-prefeitos de Porto Alegre José Fortunati (PSB) e de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho (PDT). Veja, abaixo, a lista completa com a votação de todos os candidatos a deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Os grandes nomes que ficaram de fora

Ronaldo Nogueira (PTB): Ex-ministro do Trabalho (2015-2016). Ligado à Igreja Assembleia de Deus, foi presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (Fgtas). Eleito para o primeiro mandato em 2015. Ficou no 33º lugar, com 62.119 votos.

José Stédile (PSB): Ex-prefeito de Cachoeirinha (2001-2008). Presidente estadual do partido, foi eleito pela primeira vez à Câmara em 2010 e renovou o mandato em 2014. Ficou no 35º lugar, com 52.148 votos.

João Derly (Rede): Conhecido por ser bicampeão mundial de judô, foi eleito em 2014 pelo PCdoB com mais de 106 mil votos. Migrou para a Rede em 2015 e se firmou como principal nome do partido no RS. Ficou no 36º lugar, com 52.040 votos.

Marco Maia (PT): Ex-presidente da Câmara dos Deputados (2010-2013). Foi eleito em 2014 com mais de 133 mil votos para seu quarto mandato em Brasília. Ficou no 38º lugar, com 48.423 votos.

Alceu Barbosa Velho (PDT): Ex-prefeito de Caxias do Sul (2012-2016). Vice-prefeito de José Ivo Sartori (MDB, 2005-2011), foi eleito deputado estadual em 2010 e renunciou para assumir a prefeitura em 2013. Ficou no 40º lugar, com 40.489 votos.

Darcísio Perondi (MDB): Em seu sexto mandato como deputado federal, está em Brasília desde 1995. Teve quase 110 mil votos em 2014 e, depois do impeachment, foi um dos parlamentares mais ligados ao presidente Michel Temer. Ficou no 41° lugar, com 38.819 votos.

Yeda Crusius (PSDB): Ex-governadora do Rio Grande do Sul (2007-2010) e ministra do Planejamento (1993). Esta será a segunda vez que fica na suplência ao tentar uma vaga na Câmara. Assumiu o mandato em 2016 depois que Nelson Marchezan Júnior deixou a cadeira para assumir a prefeitura de Porto Alegre. Ficou no 42° lugar, com 37.549 votos.

José Fortunati (PSB): Ex-prefeito de Porto Alegre (2010-2017) e duas vezes vice-prefeito da Capital (1997-2000 e 2009-2010). Foi deputado estadual e duas vezes deputado federal, vereador e presidente da Câmara de Porto Alegre. Migrou para o PSB em 2018 na expectativa de concorrer ao Senado. Ficou no 44° lugar, com 35.043 votos.

>> Confira a lista completa de votação de todos os candidatos a deputado federal pelo RS em 2018:

Seq. Candidato Partido/Coligação Votação *0001 MARCEL VAN HATTEM NOVO 349.855 *0002 ONYX LORENZONI DEM - DEM / PROS / PSL 183.518 *0003 GIOVANI CHERINI PR - PSB / PR / PATRI 151.719 *0004 PAULO PIMENTA PT 133.086 *0005 MARCON PT 122.838 *0006 MARLON SANTOS PDT - PDT / PMB / PV 116.483 *0007 LUCAS REDECKER PSDB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 114.346 *0008 FERNANDA MELCHIONNA PSOL - PSOL / PCB 114.302 *0009 HEITOR SCHUCH PSB - PSB / PR / PATRI 109.053 *0010 HENRIQUE FONTANA PT 108.585 *0011 CARLOS GOMES PRB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 103.373 *0012 BOHN GASS PT 102.964 *0013 DANRLEI DE DEUS GOLEIRO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 102.662 *0014 COVATTI FILHO PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 102.063 *0015 MÁRCIO BIOLCHI MDB 100.362 *0016 ALCEU MOREIRA MDB 100.341 *0017 AFONSO HAMM PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 100.018 *0018 MARIA DO ROSÁRIO PT 97.303 *0019 PEDRO WESTPHALEN PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 97.163 *0020 GIOVANI FELTES MDB 93.088 *0021 BIBO NUNES PSL - DEM / PROS / PSL 91.664 *0022 JERÔNIMO GOERGEN PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 89.707 *0023 SANDERSON FEDERAL PSL - DEM / PROS / PSL 88.559 *0024 OSMAR TERRA MDB 86.305 *0025 MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 83.617 *0026 POMPEO DE MATTOS PDT - PDT / PMB / PV 80.427 *0027 DANIEL DA TV PSDB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 74.789 *0028 MARCELO MORAES PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 69.904 *0029 AFONSO MOTTA PDT - PDT / PMB / PV 65.712 *0030 LIZIANE BAYER PSB - PSB / PR / PATRI 52.977 *0031 NEREU CRISPIN PSL - DEM / PROS / PSL 32.200 32 SANTINI PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 68.178 33 RONALDO NOGUEIRA PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 62.119 34 MANO CHANGES PV - PDT / PMB / PV 55.816 35 JOSÉ STÉDILE PSB - PSB / PR / PATRI 52.148 36 JOÃO DERLY REDE - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 52.040 37 DIZA GONZAGA PSB - PSB / PR / PATRI 51.623 38 MARCO MAIA PT 48.423 39 RENATO MOLLING PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 44.523 40 ALCEU BARBOSA VELHO PDT - PDT / PMB / PV 40.489 41 PERONDI MDB 38.819 42 YEDA CRUSIUS PSDB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 37.549 43 PAULO POLIS MDB 37.012 44 FORTUNATI PSB - PSB / PR / PATRI 35.043 45 PAULO CALEFFI PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 31.487 46 DELEGADA MÁRCIA SCHERER MDB 28.603 47 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 27.377 48 CLAUDIR NESPOLO PT 26.978 49 JONES MARTINS MDB 26.924 50 PAULA IORIS PSDB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 25.005 51 MARCELO BRUM PSL - DEM / PROS / PSL 24.820 52 RODINEI CANDEIA PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 23.839 53 MAURO PEREIRA MDB 23.623 54 RICARDO WAGNER PR - PSB / PR / PATRI 22.412 55 MARCO MARCHAND PSL - DEM / PROS / PSL 22.018 56 GOLDENBERG - GOLD PSL - DEM / PROS / PSL 20.332 57 ALEXANDRE BOBADRA PSL - DEM / PROS / PSL 19.623 58 PROFESSOR WAMBERT DI LORENZO PROS - DEM / PROS / PSL 18.900 59 VALTER NAGELSTEIN MDB 18.105 60 ENGENHEIRO NILTON MAGALHÃES PSDB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 17.424 61 ADRIANA LEITE PSL - DEM / PROS / PSL 16.868 62 KAREN SANTOS PSOL - PSOL / PCB 16.438 63 DR. BENEDETTI PRB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 15.749 64 JULIO CESAR MDB 15.302 65 MARCIO PATUSSI PDT - PDT / PMB / PV 15.064 66 ARTHUR SCHMIDT MDB 14.382 67 CORONEL AUGUSTO CESAR DEM - DEM / PROS / PSL 13.862 68 PAULA CASSOL PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 13.274 69 PASTOR OSÉAS COSTA PRB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 13.148 70 INSPETOR CELSO MORAIS PSL - DEM / PROS / PSL 13.098 71 FERNANDO XAVIER PDT - PDT / PMB / PV 13.055 72 DR. FERNANDO TARRAGO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 13.023 73 IVAN DUARTE PT 12.439 74 FLAVIO ZACHER PDT - PDT / PMB / PV 11.646 75 MARCIO AMARAL MDB 11.631 76 GIOVANI MORALLES PATRI - PSB / PR / PATRI 11.395 77 RODRIGO BELTRÃO PT 11.213 78 LOURDES SPRENGER MDB 11.183 79 ATILAR JUNIOR PDT - PDT / PMB / PV 11.136 80 RENATO TOIGO PSL - DEM / PROS / PSL 11.039 81 MAURICIO MARCON NOVO 11.003 82 MÁRCIO FREITAS PDT - PDT / PMB / PV 10.997 83 CAMILO BORNIA NOVO 10.943 84 RODRIGO SOUSA COSTA NOVO 10.911 85 FRED COSENTINO NOVO 10.446 86 CARLOS DELGADO PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 10.131 87 DR.ELEMAR SAND PDT - PDT / PMB / PV 9.761 88 GAUCHINHO DE DEUS PR - PSB / PR / PATRI 9.254 89 DR FRANCISCO MDB 8.894 90 MARI MACHADO PSB - PSB / PR / PATRI 8.824 91 MARCONI PSL - DEM / PROS / PSL 8.336 92 BIANCA BERTOLUCCI PDT - PDT / PMB / PV 8.318 93 DIEGO PRETTO PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 8.055 94 SAUL SPINELLI PSB - PSB / PR / PATRI 8.022 95 CLEITON DO JM PROS - DEM / PROS / PSL 8.011 96 PROFESSORA RITA DELLA GIUSTINA PT 7.907 97 TIAGO PROCÓPIO DEM - DEM / PROS / PSL 7.891 98 FERNANDA MIRANDA PSOL - PSOL / PCB 7.733 99 MARCO DE BRITO PSB - PSB / PR / PATRI 7.595 100 SIMONE PT 7.466 101 ANA CLÁUDIA PMN - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 7.342 102 PROFESSOR ANDRE JUCOSKI PDT - PDT / PMB / PV 7.272 103 MANOEL BADKE (MANECO) DEM - DEM / PROS / PSL 7.261 104 TONY SECHI PSB - PSB / PR / PATRI 6.849 105 MARCUS NAPOLEAO PSL - DEM / PROS / PSL 6.614 106 DRA. ANITA PT 6.512 107 GILSON THOEN - MAMUTE PDT - PDT / PMB / PV 6.396 108 MOISÉS BARBOZA PSDB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 6.364 109 PAOLA PT 6.300 110 NERISSON OLIVEIRA PRB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 6.268 111 SERGIO ARNOUD PDT - PDT / PMB / PV 6.230 112 HELDER SALVÁ PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 6.005 113 CARLOS POMAGERSKI PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 5.998 114 CARLOS NILO PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 5.926 115 BRUNNO MESSINA NOVO 5.841 116 DAVID ALMANSA PT 5.810 117 GUTO LOPES PSOL - PSOL / PCB 5.645 118 TONINHO FELDMANN PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 5.633 119 AXI MONCORVO PSL - DEM / PROS / PSL 5.631 120 WAGNER PETRINI (MULEKE) PSB - PSB / PR / PATRI 5.616 121 NILSON LEHMEN MDB 5.517 122 EDUARDO WARTCHOW NOVO 5.508 123 PROF ALEX FRAGA PSOL - PSOL / PCB 5.326 124 VALDIR ROXO PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 5.217 125 TATIANE MARQUES PSL - DEM / PROS / PSL 5.138 126 ERON GARCIA PSL - DEM / PROS / PSL 4.764 127 MARCOS CRUZ PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 4.717 128 IRMÃ SARA MDB 4.673 129 ENFERMEIRA MAGDA MDB 4.635 130 ELOÍ COSTA MDB 4.578 131 GAUDÊNCIO FIDELIS PT 4.521 132 PROFESSOR ADÃO CLEITON PSB - PSB / PR / PATRI 4.517 133 PROF. RAFAEL LINCK PSOL - PSOL / PCB 4.237 134 MOISÉS RANGEL PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 4.195 135 ARLINDO BANDEIRA PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 4.153 136 PATRÍCIA FERREIRA PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 4.020 137 IVANA DE PAULA PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 4.002 138 PERBONI PSL - DEM / PROS / PSL 3.989 139 DRA VILMA CIDADE PSL - DEM / PROS / PSL 3.805 140 VILSON ROMERO PDT - PDT / PMB / PV 3.788 141 LEONARDO GRANZOTTO NOVO 3.777 142 FARMACÊUTICA ROZARIO BICA PSDB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 3.670 143 SARGENTO PAULO RICARDO PROS - DEM / PROS / PSL 3.623 144 LUCIANO VICTORINO PSOL - PSOL / PCB 3.548 145 ROZELI A GARI DO RENASCER PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 3.522 146 LINCK DA AUTO ESCOLA MDB 3.491 147 PR RAFAEL BUENO PDT - PDT / PMB / PV 3.357 148 ROBERTO ALBRING PREDIGER PSB - PSB / PR / PATRI 3.321 149 SAMIRA PEREIRA PDT - PDT / PMB / PV 3.253 150 ALVACIR AIMI AGRICULTOR PT 3.215 151 PROFESSORA NADIR PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 2.938 152 SUSAN MACIEL MDB 2.902 153 BRUNO EIZERIK DEM - DEM / PROS / PSL 2.863 154 SARGENTO FLAVIA PATRI - PSB / PR / PATRI 2.804 155 RENATO NUNES PR - PSB / PR / PATRI 2.772 156 PEDRÃO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 2.724 157 FERNANDINHO LOPES PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 2.685 158 PROFESSOR PERES PSB - PSB / PR / PATRI 2.608 159 DE LIMA PSB - PSB / PR / PATRI 2.552 160 MARCELO GAÚCHO PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 2.442 161 MORAES FORTALEZA PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 2.398 162 HENDEL NOVO 2.387 163 LEONARDO KLEIN NOVO 2.368 164 MIGUEL ANGELO PTB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 2.358 165 REJANE WEBSTER DE CARVALHO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 2.261 166 DIMI TRESOLDI PSB - PSB / PR / PATRI 2.214 167 ELIANE CARMANIM LIMA PSOL - PSOL / PCB 2.205 168 PIO CERVO NOVO 2.201 169 ANTONIO ARLAN PSOL - PSOL / PCB 2.155 170 LUCIANA CUSTODIO PSB - PSB / PR / PATRI 2.109 171 JOSIEL MACEDO PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 2.100 172 ANGELA NUNES PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 2.090 173 ALFARO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 2.050 174 NATHALIA ÁVILA NOVO 2.011 175 ROSA BARBIERO MDB 1.968 176 CLAUDIOMIRO PR - PSB / PR / PATRI 1.961 177 MAX MOTA PSB - PSB / PR / PATRI 1.941 178 MARCELO CHIODO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.940 179 CLARISSA SIMÕES PIRES NOVO 1.910 180 MAURO MATIOTTI PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.891 181 CAVALEIRO DA ESPERANÇA PMB - PDT / PMB / PV 1.758 182 BIANCA DEM - DEM / PROS / PSL 1.729 183 MAJOR KASSMAYER MDB 1.677 184 DIDI CALVANO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.644 185 DUDU FREITAS PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.580 186 AIKO PRB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 1.574 187 BERNA MENEZES PSOL - PSOL / PCB 1.551 188 FERNANDO MATRIX PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.518 189 SILVIA RODRIGUES PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.501 190 ANDREA DUARTE NOVO 1.475 191 CHRISTIAN RICARDO PATRI - PSB / PR / PATRI 1.474 192 FRANCISCO DA MENSAGEM PSB - PSB / PR / PATRI 1.455 193 JAIR COM FÉ PSB - PSB / PR / PATRI 1.452 194 VINICIUS PEREIRA PDT - PDT / PMB / PV 1.424 195 ALEXANDRE APPEL PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.412 196 IRIA CABRERA NOVO 1.411 197 LEO VENZON PT 1.394 198 SAMIR SQUEFF PT 1.394 199 CARLINHA ZANELLA PSOL - PSOL / PCB 1.372 200 BISPO NERI MAKEWITZ PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.369 201 ANGÉLICA CAETANO PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 1.273 202 ANDERSON AGUIAR PDT - PDT / PMB / PV 1.243 203 DRA. VERA LÚCIA PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.232 204 ANDREA FONTOURA PT 1.219 205 VALTER DA ROSA PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 1.165 206 ZILMA FAGUNDES PSL - DEM / PROS / PSL 1.151 207 ELIAS KOCZKODAY PT 1.141 208 PROFESSOR JAMAL REDE - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 1.133 209 ALINE MULLER PDT - PDT / PMB / PV 1.116 210 SUZANA PADILHA PSL - DEM / PROS / PSL 1.064 211 ELIANDRA GRUTZMANN PDT - PDT / PMB / PV 1.045 212 FÁTIMA CARDOSO PSOL - PSOL / PCB 1.020 213 PALOMA DAUDT PSOL - PSOL / PCB 1.019 214 CELSO DALBERTO PSOL - PSOL / PCB 984 215 ADRIANA GUIMARÃES PSOL - PSOL / PCB 964 216 VANDERLEI DREON DEM - DEM / PROS / PSL 954 217 DENIS LOPES REDE - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 947 218 SHAIANE CASTRO PSL - DEM / PROS / PSL 927 219 MARIA ANASTASIE NOVO 911 220 ALCEU JUNIOR CAMINHONEIRO PSOL - PSOL / PCB 896 221 TATIANE DUARTE PSB - PSB / PR / PATRI 890 222 DR. MARIO 1002 PRB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 879 223 IVANIS SANHUDO PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 879 224 LENISE CANTARUTTI PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 847 225 RAIMUNDO POTY PCB - PSOL / PCB 834 226 MANO VOLNEI PSOL - PSOL / PCB 827 227 VILMAR FANK PSB - PSB / PR / PATRI 812 228 ELIANE FERNANDES PR - PSB / PR / PATRI 792 229 ELGIANE LAGO PSB - PSB / PR / PATRI 787 230 MAURO DA ROSA PSB - PSB / PR / PATRI 708 231 SIRLEI DIAS PSB - PSB / PR / PATRI 707 232 JANETE FLORES PRB - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 684 233 GISELE FARINA NOVO 662 234 CLAUDIO BARDO PSB - PSB / PR / PATRI 661 235 ELAINE BRESSAN PSL - DEM / PROS / PSL 647 236 MARISA DA SILVA PSB - PSB / PR / PATRI 629 237 ANA DE TANDERA PSB - PSB / PR / PATRI 598 238 LUIZ HENRIQUE PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 593 239 OSVALDO SOUZA CAÇAPAVA PSOL - PSOL / PCB 575 240 HELDER RODRIGUES PATRI - PSB / PR / PATRI 568 241 ANAI SOUZA PSOL - PSOL / PCB 560 242 RAFAEL ALAPONT NOVO 558 243 MÃE ROSA DE OXUM PDT - PDT / PMB / PV 554 244 ALEX BARBOSA PSD - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 532 245 PRISCILA VAZ PSOL - PSOL / PCB 518 246 GODOI PSOL - PSOL / PCB 514 247 PAULO MANCIA PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 510 248 ZILMAR DE MATOS PSOL - PSOL / PCB 493 249 NÁDIA PMB - PDT / PMB / PV 489 250 HORTENCIA DO TREM PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 486 251 JAIR LAUXEN DO SINDICATO PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 467 252 PAULO SERGIO PSOL - PSOL / PCB 457 253 MÁRIO FONSECA DEM - DEM / PROS / PSL 447 254 ADECIR BERLE PSOL - PSOL / PCB 442 255 CARLOS GAUCHO - CACO PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 438 256 FERNANDA CORASSINI REDE - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 432 257 SHIN NISHIMURA PSOL - PSOL / PCB 427 258 CARLA TABORDA VIANA REDE - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 394 259 KARIN MDB 363 260 DJAIR VARGAS MDB 361 261 DIONE BARRETO PSB - PSB / PR / PATRI 359 262 LUIZA EDUARDA PSOL - PSOL / PCB 359 263 EVERTON PORCIUNCULA PSOL - PSOL / PCB 354 264 LUIZ RANGEL PMN - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 349 265 LU ROCHA PSOL - PSOL / PCB 344 266 JOÃO CRUZ PMB - PDT / PMB / PV 336 267 DANIEL BUENO PMN - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 332 268 CLÁUDIO GONÇALVES PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 329 269 MALA DA PIZZARIA PSOL - PSOL / PCB 326 270 ALE FERRET PP - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 326 271 SANDRO MARTINS PSOL - PSOL / PCB 298 272 SANDRA FAVA PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 282 273 JANDIRA PSOL - PSOL / PCB 276 274 CHICO DO OVO PSOL - PSOL / PCB 273 275 MARLI BARRUFFE PMB - PDT / PMB / PV 257 276 MARCO LICO REDE - PSDB / PTB / PRB / REDE / PP 247 277 WILHER WELTER PSOL - PSOL / PCB 242 278 CHICO PMB - PDT / PMB / PV 240 279 CELMIS ALESSANDRO PSOL - PSOL / PCB 233 280 ALCINDO RODRIGUES PMB - PDT / PMB / PV 221 281 BRIAN SAMURAI PATRI - PSB / PR / PATRI 217 282 ROSE D OBÁ PDT - PDT / PMB / PV 213 283 BAIANO DO JEGUE PROS - DEM / PROS / PSL 208 284 BELOMO PSOL - PSOL / PCB 202 285 LUIZ FERNANDO PORTELLA PMB - PDT / PMB / PV 179 286 ELISABETE MARINHO PR - PSB / PR / PATRI 173 287 NEUZA CATUZZO PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 163 288 ROSANE GOMES PROS - DEM / PROS / PSL 152 289 ANTÔNIO GOLDEMBERG PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 151 290 RAQUEL ALCÂNTARA PROS - DEM / PROS / PSL 144 291 SILVANA ZANIN PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 143 292 JOÃO FRAGOSO PSOL - PSOL / PCB 136 293 JOÃO MOTORISTA PROS - DEM / PROS / PSL 130 294 VIVIANE OLIVEIRA PSC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 130 295 ANGÉLICA - ALEMOA PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 127 296 BASTOS PSB - PSB / PR / PATRI 125 297 JAQUELINE CEZIMBRA PROS - DEM / PROS / PSL 125 298 VILMA REJANE PMB - PDT / PMB / PV 119 299 GILDO DE FREITAS PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 112 300 ROSANGELA - PMB PMB - PDT / PMB / PV 102 301 DANIELLE LIMA PMB - PDT / PMB / PV 83 302 GERSON ROLIM PSOL - PSOL / PCB 82 303 CÂNDICE SILVA PRP - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 78 304 JORGE RIGOLI PSOL - PSOL / PCB 66 305 PALHAÇO MC BEJOKA PMB - PDT / PMB / PV 65 306 VICTOR JAIRES PSOL - PSOL / PCB 50 307 MARLI RUAS PMB - PDT / PMB / PV 35 308 GIOVANA ROSA PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 33 309 MIRIAM MELLO PROS - DEM / PROS / PSL 15 310 GOLEIRO GALATTO PPS - PPS / PHS 37.466 311 CLAUDIO JANTA SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 32.465 312 CAJAR NARDES PODE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 26.156 313 PAULO BRITO AVANTE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 25.592 314 ASSIS MELO PC do B 21.328 315 BARBARA PENNA PPS - PPS / PHS 16.075 316 WERNER REMPEL PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 15.014 317 MIRO JESSE PPS - PPS / PHS 11.181 318 ALEXANDRE GONÇALVES PPS - PPS / PHS 9.032 319 GIOVANI CULAU PC do B 8.517 320 PROFESSORA SILVANA CONTI PC do B 8.077 321 BAMBERG PC do B 6.390 322 PROFESSORA PAULETE PC do B 6.156 323 EVARISTO DE OLIVEIRA PPS - PPS / PHS 6.144 324 TAQUARA - JOSÉ MARTINS PC do B 5.478 325 ALBERI DIAS PPS - PPS / PHS 5.090 326 PAULO TORI PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 4.448 327 RENATO JAGUARÃO PPS - PPS / PHS 4.240 328 ALEX NECKER PC do B 4.150 329 LUCIANO DA ROSA PPS - PPS / PHS 4.144 330 GILSON PADEIRO PPS - PPS / PHS 2.961 331 CARLOS JUNIOR PPS - PPS / PHS 2.881 332 CLAUDIA FRUTUOSO PPS - PPS / PHS 2.588 333 DR. ERNANI GALVÃO PC do B 2.397 334 CAIO LARREA PPS - PPS / PHS 2.354 335 SANDRA PICOLI PC do B 2.232 336 FATIMA SANTOS SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 2.154 337 LUKY VIEIRA PPS - PPS / PHS 2.096 338 MARLEN PELICIOLI PPS - PPS / PHS 2.085 339 MACARI DC 2.053 340 ELISEU ANDRIN PPS - PPS / PHS 1.959 341 ERICK DÊNIL PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 1.958 342 DAIA SANTOS PPS - PPS / PHS 1.876 343 JEFERSON JARDEL PC do B 1.794 344 ANINHA DO IAPI PPS - PPS / PHS 1.682 345 JÚLIO MARTINS PC do B 1.671 346 RATO PPS - PPS / PHS 1.524 347 DENIAN PEREIRA PC do B 1.510 348 CARMEN SANTOS AVANTE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 1.459 349 PROFESSOR GARCEZ PPS - PPS / PHS 1.406 350 LEO SILVA PPS - PPS / PHS 1.314 351 ITO MULLER PPS - PPS / PHS 1.263 352 TEN. CORONEL VITOR RUAS PC do B 1.141 353 IVAN BRAZ PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 1.113 354 LAURO OURIQUES PPS - PPS / PHS 1.068 355 PROFESSOR HÉLVIO RECH PC do B 1.065 356 CHIMIA BITENCOURT PC do B 1.030 357 JOSUÉ RODRIGUES PC do B 1.006 358 PAI CESAR DE OXALÁ PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 999 359 RODRIGO CORRÊA PC do B 892 360 RENATO ABREU PC do B 861 361 FATIMA KNIPHOFF PHS - PPS / PHS 813 362 BIRA PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 794 363 TIAGO AIRES PC do B 790 364 VANDERLEI PEREIRA PHS - PPS / PHS 770 365 ANDREIA BRUM PPS - PPS / PHS 729 366 JULINHO DA CIDADE PHS - PPS / PHS 680 367 JOÃO MORSCH PPS - PPS / PHS 658 368 ZEQUINHA PPS - PPS / PHS 655 369 FABI VARGAS PPS - PPS / PHS 561 370 MARLI TEIXEIRA EDUCADORA PC do B 458 371 MARCELO BORGES PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 453 372 VOLMIR DOS SANTOS PC do B 450 373 CLAUDIA DOS SANTOS PSTU 449 374 RAQUEL VIEIRA AVANTE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 426 375 SADAO MAKINO PSTU 424 376 ADRIANA ROSA PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 417 377 VINNY DENIRO PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 412 378 DR. DILTO NUNES PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 399 379 EVINHA PC do B 361 380 CLAUDIA LUMERTZ PPS - PPS / PHS 344 381 JOÃO GOULART NETO PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 319 382 SARITA SOARES PPS - PPS / PHS 314 383 MILTON SUPTITZ AVANTE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 303 384 ROBERTO SOUZA "BIG" AVANTE - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 294 385 MAICON LOPES PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 293 386 ÉDER DIAS PSTU 281 387 CLAUDIOMIRO VIGILANTE PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 257 388 MARCO SILVA PSTU 241 389 HELINHO GRIGOLO PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 228 390 ALONSO COELHO PC do B 227 391 REJANE TEIXEIRA DC 218 392 MARLEI LENTZ PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 218 393 VANESSINHA FARIAS PC do B 195 394 CELSO SCARPINI PPS - PPS / PHS 191 395 CANDICE PARNOW PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 179 396 EZEQUIEL BARBOSA PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 177 397 GABRIELA ZOCH PC do B 143 398 PROFESSORA LENIR PANDO PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 121 399 ANA LÚCIA MORAIS PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 121 400 HANNE BOUCHET PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 115 401 IRMA LIMA PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 112 402 ILDA NICOLETTI PC do B 98 403 TIA RITA PPS - PPS / PHS 55 404 PAULA MÁRCIA PPL - SOLIDARIEDADE / AVANTE / PPL / PODE 47 #0405 DANIEL TEVAH PHS - PPS / PHS 0 #0406 CARLOTTO PHS - PPS / PHS 0 #0407 MARLISE FERREIRA PSTU 0 #0408 SIMONE FERRÁN PTC - PSD / PSC / PMN / PRP / PTC 0 #0409 MAURI DA MOTA DC 0 #0410 FERNANDA MENDES RIBEIRO MDB 0 #0411 DEIVID PALMA PSB - PSB / PR / PATRI 0 #0412 LEONARDO PCO 0

*Eleitos

#Candidatos sub judice