Guilherme Boulos formalizou apoio em encontro com o petista

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, afirmou ontem que o partido vai apoiar a candidatura do PT à Presidência da República, Fernando Haddad. Nas redes sociais, ele disse ter formalizado o apoio durante encontro com o petista, e apelou para que as pessoas não se deixem desanimar em defesa dos "direitos e sonhos".

"Quando eu nasci, o Brasil estava sob a ditadura e eu vou lutar com todas as minhas forças para que minhas filhas não cresçam em outra", afirmou Boulous, lembrando que o período militar foi "sombrio" e "não de lutas".

Boulos afirmou que, mesmo sem sair vitorioso no primeiro turno, foi um esforço positivo. "Agradecemos a todos que depositaram seus sonhos nas urnas votando 50. Agora, estaremos nas ruas para derrotar o fascismo e eleger quem representa a democracia no segundo turno: Fernando Haddad."

Nas redes sociais, o PSOL faz campanha contra o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro. O slogan utilizado é: "No 2º turno o PSOL defende o voto em Haddad e Manuela (d'Ávila, vice na chapa do PT)".