PP também anuncia neutralidade no segundo turno da eleição presidencial

Na mesma linha do Partido Novo , o PP informou na manhã desta terça-feira (9) que não deve apoiar nenhum candidato no segundo turno das eleições 2018, a serem decididas pelos presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

O PP disse que terá postura de "absoluta isenção e neutralidade". "O eleitor quer tomar sua decisão sem que qualquer outro aspecto, que não os candidatos, sejam levados em consideração como critério de escolha", diz o documento. A sigla destaca ainda que deseja contribuir com o futuro governo - o partido elegeu 37 deputados federais e cinco senadores.

No primeiro turno, a legenda deu suporte à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) e indicou a candidata a vice, Ana Amélia (PP-RS). Nesta segunda, a senadora gaúcha declarou apoio a Jair Bolsonaro

Na segunda-feira, o presidente do PDT, Carlos Lupi, disse que o partido deve anunciar o que está chamando de "apoio crítico" à candidatura de Fernando Haddad (PT), no segundo turno. No mesmo dia, a executiva nacional do PSOL oficializou apoio ao petista. O PSDB, o PPS e o PSB ainda terão reuniões entre terça e quarta-feira (dias 10 e 11) para decidir qual posicionamento adotar.