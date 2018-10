STF quer pacto com futuro presidente para garantir governabilidade

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) querem que seja firmado um "pacto republicano" com o futuro presidente da República - seja ele quem for - para tentar chegar a um "caminho do meio" que garanta a governabilidade do novo chefe do Executivo no Congresso Nacional.

A avaliação de integrantes da Corte é a de que, em meio à forte polarização que divide o País e opõe Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), o STF não poderá submergir, devendo exercer, nos próximos anos, um papel ainda maior de protagonismo como árbitro de conflitos, no sentido de conferir maior segurança jurídica e preservar direitos de minorias sociais.

Dentro da Corte há o temor de que o candidato que sair vencedor das urnas não consiga reunir condições políticas para comandar a Nação em um ambiente de ânimos acirrados nas ruas, crise fiscal e desconfiança de investidores estrangeiros com os rumos do País. O objetivo do STF é evitar que o Brasil "capote" e enfrente novamente as turbulências econômicas que marcaram o governo de José Sarney (1985-1990).